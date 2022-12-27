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ТАСС

На Балтике начался второй этап ходовых испытаний новейшего фрегата "Адмирал Головко"

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Первый выход на заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенного для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 26.11.2022
Первый выход на заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенного для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 26.11.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Первый этап испытаний прошел в конце ноября - начале декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Головко" вышел в Балтийское море для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщили в понедельник журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"В ходе второго этапа испытаний на фрегате будет проверена работа комплексов артиллерийского и зенитно-ракетного оружия, систем их управления, а также радиотехнического вооружения и аппаратуры связи", - говорится в сообщении.

Первый этап ходовых испытаний фрегата в море прошел в конце ноября - начале декабря. За десять суток экипаж корабля и заводская приемо-сдаточная команда проверили на практике его маневренные характеристики, работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено главной энергетической установке фрегата и навигационному комплексу. После этого специалисты провели осмотр и наладку систем корабля на петербургской "Северной верфи".

"Адмирал Головко" - третий по счету и второй серийный фрегат проекта 22350. В боевом составе Северного флота сейчас два корабля этого проекта - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Фрегат назван в честь адмирала Арсения Головко (1906-1962), который командовал Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Фрегаты проекта 22350 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК". 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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