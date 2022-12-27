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ЦАМТО

На Севмаше оптимизируют подготовку производства АПЛ

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Здание АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске, где состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Белгород»
Здание АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске, где состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Белгород».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

ЦАМТО, 26 декабря. На Севмаше (входит в АО "ОСК") открыты проекты по оптимизации методик испытаний строящихся на верфи атомных подводных лодок четвертого поколения.

Мероприятия реализуются в рамках плана по развитию производственной системы предприятия.

Оптимизация затрагивает все судостроительные специализации, включая корпусные, механомонтажные, трубомонтажные и достроечные работы. Совершенствуются корпусосборочные работы, с 2021 года выполняется комплексный проект.

Сформирована и обучена рабочая группа, в которую вошли руководители и специалисты цеха складского хозяйства, корпусообрабатывающего цеха, корпусно-сварочного, стапельно-сдаточного производств, научно-технологического управления, планово-диспетчерского отдела и управления качества продукции.

Рабочей группой выполнен анализ сквозного процесса изготовления корпусов заказов по проектам "Борей-А" и "Ясень-М" от выдачи материалов до этапа гидравлических испытаний на стапеле. По итогам анализа был предложен и реализован комплекс мероприятий по оптимизации последовательности выполнения работ, внутрицеховой и межцеховой логистики, а также ряд других организационно-технологических улучшений. Экономический эффект от сокращения продолжительности и трудоемкости корпусных работ составил более 600 млн. руб.

Развитие производственной системы (ПС) на верфи продолжается. "Сегодня Севмаш находится на 4-м уровне зрелости ПС. Тиражируем успешный опыт пилотных участков, выявляем лучшие практики подразделений, проводим обучение, – отметил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. – В соответствии с принципом непрерывности улучшений в 2023 году планируется очередной цикл анализа производственных и управленческих процессов общества, разработки и реализации планов по повышению их эффективности. Будем продолжать работу по совершенствованию рабочих пространств по системе 5S. На данный момент прорабатываются темы совместных мероприятий с нашими проектантами, эффективность работы которых в большой степени влияет и на наши результаты".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
955 Борей
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