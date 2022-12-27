Польша напрямую вступит в украинский конфликт

Cumhuriyet: США втягивают Польшу в боевые действия на Украине

На пути из Вашингтона Зеленский отметил, что "есть и другие договоренности", о которых он пока не может говорить, пишет Cumhuriyet. Вероятно, речь идет о прямом участии Польши в конфликте с Россией. Москва уже готовится к расширению противником фронта боевых действий.

Мехмет Али Гюллер

Зачем президент Украины Владимир Зеленский был вызван в США в самый разгар боевых действий? Чтобы выступить в конгрессе? Он уже делал это онлайн. Чтобы получить Patriot? А разве США и так не отправили большое количество оружия, не дожидаясь его требований? Чтобы получить финансовую поддержку? США и без того периодически оказывают финансовую помощь.

Возможно, ответ на наш вопрос кроется в следующих словах Зеленского на обратном пути из США: "Возвращаемся из Вашингтона с хорошими результатами. Вопрос Patriot для Украины решен. Будет и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности — о них чуть позже".

Что это за "другие договоренности", о которых Зеленский пока не может говорить?

США хотят затянуть конфликт на Украине

Мы много раз отмечали: США хотят затянуть конфликт на Украине. Потому что США нацелены на изматывание России через Украину в военном и экономическом отношениях, построение архитектуры европейской безопасности без России, реинтеграцию Западной Европы в свою стратегию, а также создании нового "железного занавеса", протягивающегося от Арктики – Балтики до Восточного Средиземноморья.

Для достижения этой цели Белому дому необходимо, чтобы Зеленский сохранил волю продолжать боевые действия, а через Зеленского нужно отполировать американскую общественность. Дело в том, что как на Украине, так и в США стали громче голоса тех, кто говорит о необходимости сесть за стол переговоров.

Именно поэтому Зеленского вызвали в Америку и использовали в пиар-работе внутри самих США, начиная от конгресса и заканчивая НАСА. Конечно, еще важнее было обсуждение того, как можно поддерживать затяжные военные действия.

Возможный сценарий, на который указал полковник-неокон

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor) написал статью для The American Conservative под названием "Вашингтон затягивает страдания Украины". Полковник-неокон отмечает, что ситуация на Украине ухудшается, несмотря на пропаганду в обратном ключе, что командующему Вооруженными силами Украины Залужному отныне нужна "новая армия", а не "помощь". Исходя из картины на земле, опосредованная война США на Украине, что ранее мы видели во Вьетнаме, также движется к катастрофе.

По словам Макгрегора, США на Украине, как и во Вьетнаме, придерживаются линии "мы не уйдем, пока выиграем". Однако НАТО расколота и США не могут найти поддержку этой линии со стороны других членов альянса, кроме Польши и Румынии.

И полковник-неокон, проводя аналогию с вьетнамской речью Джонсона, указывает на опасность того, что и Байден "может направить на Украину американско-польско-румынские вооруженные силы под руководством США".

В украинский конфликт вступает Польша

Возможно ли это? Мы не можем сказать "нет" на сто процентов.

Член Палаты представителей США Адам Кинзингер (Adam Kinzinger) не просто так заявляет, что "НАТО может устранить Россию за три дня" (Cumhuriyet, 20.12.2022).

Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа (Marcin Ociepa) не для красного словца говорит: "Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Blaszczak) не зря заявляет, что система Patriot, которую США отправят на Украину, обеспечит "безопасность Польши, безопасность Украины и безопасность всего восточного фланга НАТО" (TRT Haber, 22.12.2022).

Также не будем забывать о том, что прошло всего два месяца с тех пор, как падение украинских ракет в Польше пропагандировалось как "атака России".

Тяга Польши к трем морям

Одним словом, не исключено, что США в рамках стратегических целей могут немного расширить фронт против России. И Польша, очевидно, полна энтузиазма поучаствовать в этом.

"Инициатива трех морей", выдвинутая президентом Польши Анджеем Дудой в 2015 году и основанная на сотрудничестве между Балтикой, Адриатикой и Черноморьем, а также "малый европейский альянс", созданный между Великобританией, Польшей и Украиной, указывают на "стратегические" амбиции Польши.

Судя по всему, Москва тоже не исключает полностью эту, пусть и слабую, вероятность, которая граничит с безумием. И ядерный потенциал, к которому Россия в последнее время привлекает внимание, и активизация военного сотрудничества с Белоруссией направлены на сдерживание возможного сумасшедствия.