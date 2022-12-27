Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней"

Севмаш оптимизирует испытания "Бореев" и "Ясеней", что сэкономит 600 миллионов рублей

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует оптимизировать методику заводских испытаний строящихся на верфи атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", что позволит сэкономить более 600 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Севмаша.

"Рабочей группой выполнен анализ сквозного процесса изготовления корпусов заказов по проектам "Борей-А" и "Ясень-М" от выдачи материалов до этапа гидравлических испытаний на стапеле. По итогам анализа был предложен и реализован комплекс мероприятий по оптимизации последовательности выполнения работ, внутрицеховой и межцеховой логистики, а также ряд других организационно-технологических улучшений. Экономический эффект от сокращения продолжительности и трудоемкости корпусных работ составил более 600 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что оптимизация затрагивает все судостроительные специализации, включая корпусные, механомонтажные, трубомонтажные и достроечные работы. В составе рабочей группы вошли руководители и специалисты цеха складского хозяйства, корпусообрабатывающего цеха, корпусно-сварочного, стапельно-сдаточного производств, научно-технологического управления, планово-диспетчерского отдела и управления качества продукции.

"В соответствии с принципом непрерывности улучшений в 2023 году планируется очередной цикл анализа производственных и управленческих процессов общества, разработки и реализации планов по повышению их эффективности", - приводят на Севмаше слова гендиректора предприятия Михаила Будниченко.

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" строятся на Севмаше с 2012 года по модифицированному проекту семейства 955 "Борей" и относятся к четвертому поколению атомных подводных лодок. Корабли вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава", предназначены для выполнения задач стратегического ядерного сдерживания. В строю находятся три лодки проекта 955, и три – 955А. Еще четыре лодки 955А находятся в разной стадии строительства.

Также Севмаш строит многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М", которые являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить лодки гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две – 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.