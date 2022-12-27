Войти
РИА Новости

Севмаш планирует оптимизировать испытания "Бореев" и "Ясеней"

387
0
0
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Севмаш оптимизирует испытания "Бореев" и "Ясеней", что сэкономит 600 миллионов рублей

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует оптимизировать методику заводских испытаний строящихся на верфи атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М", что позволит сэкономить более 600 миллионов рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе Севмаша.

"Рабочей группой выполнен анализ сквозного процесса изготовления корпусов заказов по проектам "Борей-А" и "Ясень-М" от выдачи материалов до этапа гидравлических испытаний на стапеле. По итогам анализа был предложен и реализован комплекс мероприятий по оптимизации последовательности выполнения работ, внутрицеховой и межцеховой логистики, а также ряд других организационно-технологических улучшений. Экономический эффект от сокращения продолжительности и трудоемкости корпусных работ составил более 600 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что оптимизация затрагивает все судостроительные специализации, включая корпусные, механомонтажные, трубомонтажные и достроечные работы. В составе рабочей группы вошли руководители и специалисты цеха складского хозяйства, корпусообрабатывающего цеха, корпусно-сварочного, стапельно-сдаточного производств, научно-технологического управления, планово-диспетчерского отдела и управления качества продукции.

"В соответствии с принципом непрерывности улучшений в 2023 году планируется очередной цикл анализа производственных и управленческих процессов общества, разработки и реализации планов по повышению их эффективности", - приводят на Севмаше слова гендиректора предприятия Михаила Будниченко.

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" строятся на Севмаше с 2012 года по модифицированному проекту семейства 955 "Борей" и относятся к четвертому поколению атомных подводных лодок. Корабли вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава", предназначены для выполнения задач стратегического ядерного сдерживания. В строю находятся три лодки проекта 955, и три – 955А. Еще четыре лодки 955А находятся в разной стадии строительства.

Также Севмаш строит многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М", которые являются модернизированной версией проекта 885. "Ясени" вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", в перспективе планируется оснастить лодки гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В составе ВМФ России сейчас одна лодка проекта 885 и две – 885М. Еще шесть модернизированных "Ясеней" в разной стадии строительства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
23.12.2021
Арсенал-2021. Чем в этом году пополнилась российская армия
11.08.2021
До конца года ВМФ получит три подлодки
05.02.2021
Глава ОСК рассчитывает на ускорение модернизации производителя стратегических подлодок АО "Севмаш"
09.11.2020
Российские подводные лодки усиливают Китай
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
30.01.2017
Стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" будет спущен на воду в 2017 году - "Севмаш"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 20:35
  • 40406
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 20:20
  • 121
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 27.12 19:38
  • 78
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 27.12 19:01
  • 3
Планы создания перспективного вертолетного турбовального двигателя ПД-8В
  • 27.12 18:29
  • 1
Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере
  • 27.12 14:21
  • 1
В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных
  • 27.12 14:07
  • 1
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 27.12 13:42
  • 2
Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты
  • 27.12 09:43
  • 0
Украинцев, празднующих Рождество 25 декабря, отдадут Польше
  • 27.12 06:47
  • 19
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 27.12 01:04
  • 3
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году