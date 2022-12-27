Земан пересмотрел подход к сотрудничеству с Россией из-за военных действий на Украине

По словам президента Чехии, действия РФ на Украине "в значительной степени способствовали" также росту на мировом рынке цен на энергоносители и усилению энергетического кризиса

ПРАГА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан из-за действий РФ на Украине и возникшей на этом фоне ситуации в сфере безопасности пересмотрел свой подход к развитию отношений республики с Россией. Об этом он заявил, выступая в понедельник с рождественским обращением к согражданам, которое транслировали ведущие телеканалы и радиостанции республики, а также сайт idnes.cz.

"Я всегда был сторонником [развития] корректных экономических отношений с РФ, прежде всего, из-за поставок относительно дешевого энергетического сырья, - отметил президент. - Но возникают ситуации, когда экономические интересы должны уступить место интересам безопасности. Мировая безопасность и безопасность Чехии поставлена под угрозу агрессией против Украины".

Действия РФ на Украине, по словам Земана, стали самым негативным событием уходящего года. "Полностью поддерживаю помощь Чехии воюющей Украине. Верю, что давление свободных стран [на РФ] рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины", - сказал Земан.

Действия РФ на Украине, как сказал президент, "в значительной степени способствовали" также росту на мировом рынке цен на энергоносители и усилению энергетического кризиса.

Земан, который 8 марта 2023 года после 10 лет пребывания на посту президента Чехии покидает Пражский град, подчеркнул предпринятые им за этот период усилия, направленные на всестороннее расширения взаимодействия республики с Израилем. "Я старался, чтобы наши отношения с Израилем были выше стандартных рамок отношений, существующих с другими странами", - сказал глава государства.