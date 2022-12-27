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Интерфакс-АВН

"Швабе" и Брестмаш" запускают совместный проект по выпуску специальной автомобильной техники

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Выпуск специальной автомобильной техники для белорусского рынка начнётся в Бресте при участии российской компании "Швабе-СпецАвто", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"О запуске совместного производства было объявлено в Бресте, где в торжественной обстановке гендиректор "Швабе-СпецАвто" Николай Сандугей и директор "Брестмаш" Алексей Бражук подписали соответствующий документ", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

По информации пресс-службы, согласно договорённости, планируется выпускать автомобили скорой медицинской помощи, машины для транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями, а также легковой транспорт для перевозки грузов, полицейские авто и другие транспортные средства.

"Швабе-СпецАвто" передаст партнёру машинокомплекты и колесную базу LADA. В свою очередь "Брестмаш" продолжит поставки шасси МАЗ. Сегодня на их базе в России уже ведется выпуск спецтранспорта", - сказано в пресс-релизе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАЗ ОАО
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