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ЦАМТО

ЦНИИточмаш поставил силовым структурам пистолеты-пулеметы СР2М

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Пистолет-пулемет СР2МП - при стрельбе показывает хорошую стабильность и кучность
Пистолет-пулемет СР2МП - при стрельбе показывает хорошую стабильность и кучность.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 26 декабря. ЦНИИточмаш концерна "Калашников" выполнил контракт на поставку в спецподразделения правоохранительных структур России партии пистолетов-пулеметов СР2М.

9-мм модернизированный пистолет-пулемет СР2М был разработан в ЦНИИточмаш в начале 2000-х годов и в 2004 году принят на вооружение спецподразделений ФСБ, а затем и других силовых структур. Он предназначен для поражения живой силы, в том числе в средствах индивидуальной защиты второго класса, а также небронированной техники (легковых, грузовых автомобилей и т.п.) на дальностях до 200 м.

Оружие с магазином на 20 патронов весит 1,7 кг, емкость магазинов – 20 и 30 патронов. Пистолет-пулемет имеет складывающийся сверху крышки коробки автоматики приклад, что обеспечивает ведение прицельной стрельбы как с откинутым, так и со сложенным прикладом.

Для повышения эффективности стрельбы используется коллиматорный прицел, специально разработанный для этого пистолета-пулемета. Длина оружия со сложенным прикладом составляет всего 36,7 см, что дает возможность скрытого ношения.

ЦНИИточмаш является не только разработчиком, но и единственным производителем пистолетов-пулеметов СР2М.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
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