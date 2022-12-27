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Запад намеренно скрыл правду о причинах спецоперации на Украине

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Работа РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении.
Источник изображения: © Евгений Биятов

dikGAZETE: Запад понимает позицию России по Украине

Западные журналисты понимают позицию России по Украине, пишет dikGAZETE. Однако они не могут оглашать правду о том, почему Кремль решился на спецоперацию. В таком случае развязанная США и Европой информационная война будет проиграна.

Фуад Сеферов

Я заметил, что некоторые западные журналисты, с которыми я познакомился на международном форуме в Стамбуле, с пониманием относятся к позиции России по украинскому кризису.

За ужином мы говорили на турецком языке с сидевшим напротив меня немецким журналистом о спецоперации и последних событиях в целом. Некоторые иностранные корреспонденты рядом с нами просили турецких переводчиков поблизости коротко пересказать наш разговор. Судя по всему, происходящее между Россией и Украиной очень интересовало их.

Немецкий журналист начал с того, что спросил: "Почему Россия сделала такой шаг?" А я ответил вопросом на вопрос: "Почему Запад предпринял такие шаги против России?"

Тогда коллега из Германии заметил: "Запад должен защитить Украину", — при этом я вступился: "Я о том, что происходило в начале 2000-х годов, даже в последние дни Советского Союза. Между тем украинский кризис разразился в 2014 году".

На этот раз немецкий журналист с любопытством поинтересовался: "Какие же неправильные шаги были сделаны против России в указанные вами периоды?"

Я напомнил: "Перед распадом Советов Запад обещал, что НАТО не будет расширяться к постсоветскому пространству. Сдержал ли Запад свое обещание? Нет. Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, всегда подчеркивал, что придает большое значение отношениям с Западом. Давал важные сигналы, такие как сотрудничество в борьбе против международного терроризма, экономическое партнерство. У России были хорошие отношения с бывшими правительствами Германии и других западных стран. Большую роль играли здесь личные дружественные отношения Путина с западными политикам. Американские и европейские компании были очень довольны инвестициями и вообще экономической деятельностью в России. Но что происходило параллельно с этим? Запад начал безостановочно наращивать военную мощь в сторону границ России. Словно готовясь к войне. Путин — особый лидер. Он ясно говорит: “Не приближайтесь к нашим границам”. Что непонятного в этом предупреждении? Путин говорит все открыто. Послушайте еще раз его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года".

Между тем немецкий журналист подошел с другого ракурса: "Я очень хорошо помню эту речь. Исходя из сказанного вами, могу заверить, что прекрасно понимаю Россию. Но мой вопрос заключается в следующем: украинский народ хочет быть с Западом, а не с Россией. Это их решение".

Тогда я сказал: "Россия и Украина — два братских народа. Украина много лет получала наибольшую поддержку именно от России. Были подготовлены большие игры и сценарии для того, чтобы вбить клин между двумя братскими народами. Россия не желает видеть военные базы НАТО в радиусе нескольких сотен километров от столичной Москвы. Россия не хочет, чтобы Украина превратилась в базу НАТО. Россия никогда не допустит превращения Крыма, который считается сердцем Черного моря, в базу НАТО. Россия никогда не позволит превратить Украину во вражеский полигон для ведения грязных игр против Российской Федерации в будущем. Что тут непонятного? Я пытаюсь объяснить простыми словами. Это позиция Москвы".

Коллега из Германии закончил наш диалог словами: "Я понимаю, и очень хорошо понимаю". Другие журналисты за столом также предпочли не перебивать меня.

На следующей день у меня состоялась беседа с греческим журналистом, который также заявил, что с пониманием относится к позиции Москвы.

Хочу закончить статью простой истиной. Из этих разговоров я в очередной раз понял следующее: в такого рода напряженных, критических событиях очень и очень большую роль играет информационная война.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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