«Калашников» изучит опыт использования ППК-20 и СВЧ в СВО

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) и пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20) уже поставляют в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Концерн «Калашников» изучает опыт использования оружия. Об этом сообщил президент группы компаний Алан Лушников, передает ТАСС.

«Мы постоянно получаем обратную связь от наших военных, которые принимают участие в СВО. И эту задачу как раз и ставит перед нами президент. У нас в концерне такая обратная связь с военными налажена, и на основе отзывов о боевом применении мы постоянно вносим изменения в наши изделия. (...) И по нашим новым изделиям, которые уже поставляются в зону СВО, это снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) и пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20), обратная связь также внимательно изучается и учитывается», — приводит его слова пресс-служба «Калашникова».

В ноябре Лушников рассказал, что Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина. СВЧ заменит снайперскую винтовку Драгунова, принятую на вооружение в 1960-х годах.

В августе в концерне «Калашников» сообщили, что российские военные получат ППК-20 до конца года. В ноябре 2021 года РИА Новости, ссылаясь на источники в авиастроительной области, писало, что ППК-20 включат в носимый аварийный запас российских летчиков.