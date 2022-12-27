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ЦАМТО

Elbit Systems поставит ВВС Польши тренажеры для летчиков истребителей F-16

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F-16 ВВС Польши
F-16 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 26 декабря. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 22 декабря объявила о заключении контракта на сумму около 36 млн. долл., предусматривающего поставку ВВС Польши четырех комплексных пилотажных тренажеров для летчиков истребителей F-16.

Как сообщается в пресс-релизе компании, контракт будет выполнен в течение 28 месяцев. Отмечается, что решение Elbit Systems предоставит летному составу истребителей F-16 ВВС РП ряд навыков – от базового знакомства с самолетом до навыков боевых полетов на сложных оперативных ТВД.

По оценке Elbit Systems, технология моделирования, лежащая в основе учебного центра, обеспечит более качественное обучение и повысит готовность к выполнению задач по предназначению. Благодаря системе отображения на 360 град., взаимосвязанные комплексные пилотажные тренажеры (Full Mission Simulators – FMS) обеспечат полноценный учебный процесс.

Технологии обучения и моделирования Elbit Systems в будущем могут обеспечить перспективную инфраструктуру моделирования боевых действий ВС РП путем подключения к дополнительным обучающим устройствам для живого, виртуального и конструктивного обучения.

Польша в рамках программы Peace Sky в период 2006-2008 гг. получила 48 истребителей F-16C/D Блок.52 "Файтинг Фалкон" по контракту 2003 года на сумму около 3,5 млрд. долл.

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Израиль
Польша
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