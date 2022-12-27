Воздушные дозорные. В чем уникальность российских самолетов-локаторов

Самолет А-50У, принимающий участие в специальной военной операции, пройдет очередную модернизацию. А-50У, пожалуй, одна из самых странных на вид машин, напоминающая самолет-гриб. В то же время это один из самых высокотехнологичных самолетов в истории мировой военной авиации. О том, как он создавался и за что его часто называют глазами и ушами армии, — в материале ТАСС

Видеть и слышать противника

По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время А-50У (универсальный) активно применяются для решения задач в рамках спецоперации. Самолет-локатор, оборудованный комплексом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), находит, идентифицирует и сопровождает воздушные, наземные и морские цели. Всю информацию о них он передает на командные пункты, а также самостоятельно наводит на объекты противника истребители и самолеты фронтовой авиации.

Сейчас звучат сообщения о том, что американцы собираются поставить на Украину комплексы Patriot. Наш самолет ДРЛО будет видеть, откуда произведен пуск, и уже буквально за какие-то секунды сможет предупредить, что в этом конкретном направлении вы подвергаетесь атаке. То же самое сейчас происходит с украинскими С-300 и другими крупными комплексами, которые противник использует в специальной военной операции. А-50У засекает их стрельбу и помогает обеспечить безопасность нашим истребителям и другим самолетам. Мгновенное оповещение — основная задача А-50У в СВО Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке

Применялся российский самолет ДРЛО и в Сирии. 14 апреля 2018 года коалиция США, Франции и Великобритании атаковала крылатыми ракетами сразу несколько крупных объектов, а Минобороны России отследило эти удары, в том числе с помощью А-50У. Самолет ДРЛО помог засечь около 20 новейших американских боеприпасов, выполненных по технологии Stealth, то есть почти незаметных для наземных радаров.

"Если РЛС находится на земле, то у нее дальность обнаружения 200–300 км в зависимости от рельефа местности. А самолет ДРЛО с высоты несколько тысяч километров будет видеть буквально все и с хорошим запасом по времени. Это дает возможность тем, кто находится на российских командных пунктах ПВО, принимать своевременные решения", — отмечает Владимир Попов.

В начале был "Ту"

В 1950-х годах одной из главных оборонных задач СССР было строительство надежной системы противовоздушной обороны (ПВО), которая могла бы защитить все рубежи страны. На самых важных направлениях строились наземные радиолокационные станции (РЛС). Одновременно авиаконструкторам была поставлена задача — создать летающую РЛС для обнаружения вражеских ракет с воздуха. Необходимо было построить самолет, который можно было бы оперативно перебрасывать на самые опасные направления, а его локатор, поднятый на высоту в тысячи километров, обеспечивал бы гораздо большую дальность обнаружения, чем стационарные станции.

Так, в 1958 году на базе советского турбовинтового дальнемагистрального пассажирского Ту-114 началась разработка первого отечественного самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ту-126 (по классификации НАТО: Moss — "Мох")

В основе машины, созданной в КБ легендарного авиаконструктора Андрея Туполева, была "Лиана" — РЛС, над которой трудились сразу несколько предприятий советского Минрадиопрома. "Лиана", которую считали настоящим чудом техники, позволяла засекать воздушные цели на расстоянии от 100 до 350 км. Морские объекты аппаратура могла разглядеть на дальности до 500 км. Далее на борту Ту-126 информация обрабатывалась, кодировалась и передавалась на командные пункты ПВО, которые могли располагаться на удалении до 2 тыс. км.

Самолет Ту-126. Источник: amon goeths/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

Антенна РЛС "Лиана" стала главной отличительной чертой Ту-126. В виде платформы на трехметровом пилоне она словно вырастала из фюзеляжа и вращалась во время полета со скоростью 10 об./мин.

Примечательно, что управляли Ту-126 сразу два экипажа по 12 человек в каждом. Первый отвечал за пилотирование и находился в обычной кабине, второй — в специальном отсеке за кабиной летного экипажа и работал с радиотехнической аппаратурой.

Летающие локаторы от КБ Туполева производились до 1967 года, а на боевом дежурстве оставались до конца 1970-х. Всего было построено восемь самолетов ДРЛО, половина из которых впоследствии получила дополнительное оборудование — станции активных помех "Резеда", которые могли выводить из строя вражеские РЛС.

За время службы Ту-126 зарекомендовал себя как современная и высокоэффективная машина. Высокие летно-технические характеристики соответствовали марке знаменитого туполевского КБ, а радиотехнический комплекс во главе с "Лианой" не раз помогал получать важнейшие стратегические данные.

А-50

С появлением в конце 1970-х годов на вооружении НАТО новых зенитно-ракетных комплексов в СССР стали все чаще задумываться о самолете ДРЛО, который мог бы обнаруживать и сопровождать скоростные малозаметные воздушные цели на малых высотах. Ту-126 с его габаритами и устаревающей аппаратурой для этого уже не подходил, серьезно уступая западным аналогам. Американский Е-3A, например, в то время мог работать и на больших высотах, и у земли.

В итоге было принято решение создать новый советский летающий локатор с универсальным радиотехническим комплексом. На этот раз за основу был взят проверенный и хорошо зарекомендовавший себя тяжелый транспортник Ил-76.

Переоборудование первого Ил-76 в самолет ДРЛО началось в 1977 году в ОКБ имени конструктора Георгия Бериева. Через год состоялся первый полет нового воздушного дозорного, получившего название А-50, на котором позже был установлен "Шмель" — радиотехнический комплекс (РТК), ставший основным "оружием" А-50.

РЛС нового советского летающего локатора позволяла обнаружить на расстоянии 200–400 км низколетящий истребитель. При этом комплекс, установленный на А-50, был способен одновременно сопровождать до 60 целей и наводить на них сразу 12 истребителей.

Управлять А-50 мог уже один экипаж, правда, большой, состоящий из пяти человек и 10–11 операторов "Шмеля".

Модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05). Таганрог, 22.10.2016. Источник: SAP / russianplanes.net

Пожалуй, главной внешней отличительной чертой А-50 является та самая куполообразная конструкция на фюзеляже, из-за которой машину часто называют самолетом-грибом. Это обтекатель РЛС кругового обзора высотой 2 м и диаметром более 10 м.

Всего во времена СССР было произведено около 30 самолетов А-50 различных модификаций.

"За период эксплуатации самолеты А-50 внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, выполняя поставленные боевые задачи в воздушном пространстве Российской Федерации и за ее пределами, принимая участие в локальных боевых действиях и контртеррористических операциях. Данные самолеты являются одной из составных частей Объединенной системы ПВО Содружества Независимых Государств", — говорится на официальном сайте Минобороны России.

А-50У и "Премьер"

Самолет-локатор А-50У поступает в войска с октября 2011 года. Среди основных отличий этой версии от предшественника — возможность отследить и одновременно сопровождать больше воздушных целей (до 300), а также более экономичные двигатели, которые позволяют российскому самолету дольше находиться в воздухе. Вражеский бомбардировщик он видит за 650 км, крылатую ракету — за 215 км. Кроме этого, благодаря усовершенствованному радиотехническому комплексу А-50У способен засечь даже относительно небольшие цели, например беспилотники.

На западе российский А-50У сравнивают с американским самолетом ДРЛО Boeing E-3 Sentry, и, по данным военного обозревателя Марка Эпископоса, российский летающий локатор ни в чем не уступает зарубежному аналогу. В своем аналитическом материале на страницах издания The National Interest журналист назвал А-50У эффективным оружием с превосходными боевыми и летными характеристиками.

"A-50У может похвастаться полностью оцифрованной системой, в отличие от аналоговой, которая была на A-50. Это новшество делает работу операторов РТК более точной, снижает риск совершить ошибку. В категории прочих улучшений A-50У можно отметить существенно доработанную внутреннюю планировку с туалетом и зоной отдыха", — отметил военный эксперт.

В начале 2019 года к предварительным летным испытаниям приступил новый российский самолет радиолокационного дозора и наведения — А-100 "Премьер", который со временем должен будет заменить А-50 и А-50У. По данным разработчика (концерна "Вега", входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"), летающий радар нового поколения получил полностью цифровую навигацию и систему управления, а также фазированную решетку РЛС, которая существенно увеличивает точность и дальность обнаружения объектов.

Основой для "Премьера" стал самолет Ил-76МД-90А с новыми малошумными и более мощными двигателями ПС-90А-76. Как отмечают в Ростехе, в общей сложности на этой машине установлено около 20 т уникального радиоэлектронного оборудования, которое позволяет мгновенно обнаруживать, опознавать и классифицировать цели, моментально передавать информацию на пункты управления для целеуказания корабельным и наземным зенитным средствам.

Как ранее сообщал ТАСС, аппаратура нового российского самолета ДРЛО значительно превосходит отечественные и зарубежные аналоги и поможет заглянуть в воздушное пространство многих стран Евросоюза, даже не заходя в него.

Подготовил Василий Кучушев