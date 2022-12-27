"Калашников" изучает опыт использования снайперской винтовки Чукавина и ППК-20 в СВО

Президент группы компаний Алан Лушников сообщил, что АК-12, который производится, "существенно отличается" от изделия, которое пошло в войска в 2018 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) уже поставляется в зону проведения спецоперации на Украине, концерн "Калашников" изучает отзывы военных ее применении. Об этом в понедельник сообщил президент группы компаний Алан Лушников.

"Мы постоянно получаем обратную связь от наших военных, которые принимают участие в СВО. И эту задачу как раз и ставит перед нами президент. У нас в концерне такая обратная связь с военными налажена, и на основе отзывов о боевом применении мы постоянно вносим изменения в наши изделия. <...> И по нашим новым изделиям, которые уже поставляются в зону СВО, это снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) и пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20), обратная связь также внимательно изучается и учитывается", - приводит его слова пресс-служба концерна.

Говоря о вносимых изменениях в изделия предприятий концерна, Лушников привел в качестве примера АК-12. По его словам, АК-12, который производится, "существенно отличается" от изделия, которое пошло в войска в 2018 году. Кроме того, президент "Калашникова" отметил, что концерн также получает отзывы о боевом применении его беспилотных летательных аппаратов, в том числе новых перспективных разработок.

В августе Лушников сообщал, что СВЧ поступит в Вооруженные силы России в 2022 году. Эта полуавтоматическая снайперская винтовка разработана под два типа патронов - 7,62x54 мм и 7,62x51 мм (.308 Win). В калибре 7,62х54 мм она совместима с магазинами от СВД, которую предназначена заменить.