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ТАСС

FT заявила о больших потерях и истощении ВСУ

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: belvpo.com

Газета сообщила, что назначение генерала Сергея Суровикина, "возможно, самого компетентного российского военного руководителя", командующим группировкой войск в зоне СВО позволило РФ "усилить оборонительные позиции" в Херсонской области, что "снижает вероятность успешного контрнаступления" ВСУ

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности в ходе специальной военной операции (СВО) России. Об этом в понедельник сообщила британская газета Financial Times.

"Конечно, ВСУ испытывают ряд проблем. В их числе - высокие потери, низкий уровень подготовки, чрезвычайно сильное истощение военнослужащих некоторых подразделений, а также недостаток вооружений и боеприпасов", - приводит издание слова неназванного военного советника одной из стран Запада.

Кроме того, назначение генерала Сергея Суровикина, "возможно, самого компетентного российского военного руководителя", командующим группировкой войск РФ в зоне СВО позволило России "усилить оборонительные позиции" в Херсонской области, что "снижает вероятность успешного контрнаступления" ВСУ на этом направлении, считает эксперт американского аналитического центра Rand Дара Массикот, мнение которой приводит газета.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. 

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