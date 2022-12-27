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ТАСС

Косачев: перспектива военного нападения НАТО на РФ будет купироваться всеми способами

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Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Ситуация с Украиной в контексте расширения НАТО несет в себе гораздо большие угрозы, чем планирующееся вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, считает сенатор

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Желание Украины, стремящейся в НАТО, вернуть утраченные территории создает перспективу военного нападения альянса на Россию, что будет пресекаться всеми возможными и невозможными способами. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в понедельник.

"Во всех украинских военных доктринах прописаны две вещи: во-первых, вступление в НАТО, второе - использование новых возможностей для того, чтобы вернуть себе утраченные территории. Это перспектива военного нападения, использования военной силы уже не только Украины, но и всего альянса в отношении нашей страны. Это абсолютно неприемлемая угроза, и она будет купироваться всеми возможными и невозможными способами", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ", подводя политические итоги года в международных отношениях.

В связи с этим он подчеркнул, что ситуация с Украиной в контексте расширения НАТО несет в себе гораздо большие угрозы, чем планирующееся вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. "Я признаю, что такие поспешные, эмоциональные решения Финляндии и Швеции были для нас неприятной неожиданностью <....>. Это не лучший сценарий развития событий, но все-таки то, что происходит с Финляндией, то, что происходит со Швецией, несравнимо с тем, что происходит на Украине. Потому что ни Финляндия, ни Швеция, ни до этого Норвегия, с которой мы, как со страной НАТО, имели сухопутную границу еще с советских времен, они не ставят под сомнение территориальную целостность России, а Украина ставит: она не согласна с изменением статуса четырех новых субъектов Федерации, тем более не согласна с изменением статуса Крыма и Севастополя", - констатировал вице-спикер СФ.

Политик также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО ничего не добавляет "для обеспечения национальной безопасности этих двух стран". Более того, полагает сенатор, это может "создавать для этих двух стран дополнительные угрозы". "Потому что, очевидно, что мы не можем не реагировать в военном планировании на то, что у нас появляется дополнительная сухопутная граница с НАТО - российско-финляндская граница - и морская граница со Швецией", - сказал Косачев.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности. 

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Страны
Норвегия
Россия
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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