Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ

Военный аналитик Прохватилов: использование ракет «Сатана» в зоне СВО гарантирует успех ВС РФ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) для борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) возможно использование российских ракет «Сатана» без ядерного боезаряда. Такое мнение высказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в понедельник, 26 декабря.

«У нас есть чудо-оружие. Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые называются «Сатана». Их можно использовать, заменив ядерную боеголовку на конвенциональную», — отметил он в беседе с URA.RU.

По мнению аналитика, такие ракеты можно с эффективностью применять в зоне СВО для уничтожения транспортной инфраструктуры противника.

«Удар одной такой ракеты, если ее запустить не в космос, а на средней дистанции, уничтожит гарантированно мост через Днепр. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника», — сказал Прохватилов.

По его мнению, применение этих ракет гарантирует успех российским Вооруженным силам (ВС).

«Это победа сразу. Но перед этим надо пригласить американских представителей и показать, что в этой шахте ядерных боеголовок нет. Это необходимо, чтобы не восприняли как атаку ядерными ракетами», — подчеркнул аналитик.

Ранее, 22 декабря, газета New York Post написала, что российские новейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 «Сармат», которые, как говорится в материале, созданы на смену ракете Р-36 М «Сатана», практически готовы к развертыванию. Издание отметило, что «Сармат» может поражать до 15 целей. Также ракета может нести гиперзвуковые заряды.

За день до этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат». По его словам, государственные испытания прошли успешно.

Тогда же о постановке «Сарматов» в ближайшее время на боевое дежурство сказал на заседании и президент РФ Владимир Путин.

РК «Сармат» был запущен впервые 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тогда Путин заявил, что аналогов «Сармата» не существует.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.