Расчеты зенитных ракетных систем С-300В ЗВО продолжают нести круглосуточное дежурство в зоне СВО

ЦАМТО, 26 декабря. В ходе специальной военной операции российские расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В обеспечивают защиту ВС РФ и важнейших наземных объектов от средств воздушного нападения противника. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, в новых позиционных районах на боевом дежурстве круглосуточно несут службу подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

ЗРС С-300В предназначена для высокоэффективной обороны группировок войск и важнейших объектов от массированных ударов современных и перспективных самолетов, крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также от других средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей их боевого применения в сложной помеховой обстановке.