ВС Мали получили первые БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 26 декабря. Согласно фотографиям, размещенным в социальных сетях, Вооруженные силы Мали стали очередным подтвержденным покупателем БЛА "Байрактар TB2" производства турецкой компании Baykar.

По информации African Press Agency, ВС Мали приобрели БЛА для укрепления имеющегося арсенала средств воздушного нападения для борьбы с джихадистскими группировками.

Согласно репортажу телевидения Мали, БЛА "Байрактар TB2", продемонстрированные министру обороны и по делам ветеранов Мали полковнику Садио Камара, были приобретены благодаря сотрудничеству Бамако с Анкарой.

Количество закупленных БЛА и условия их приобретения не раскрываются. Мали стала пятой страной в Западной Африке, которая приобрела "Байрактар TB2" у турецкой компании Baykar. Ранее Нигер, Нигерия, Того и недавно Буркина-Фасо закупили турецкие БЛА, позволяющие контролировать большие территории, для повышения эффективности борьбы с джихадистскими группировками.

В случае с Мали речь идет об усилении Военно-воздушных сил после окончательного вывода французских войск на фоне дипломатической напряженности между Парижем и Бамако.

ВС Франции ранее применяли для поддержки своих операций в Африке американские БЛА "Рипер". Менее дорогой "Байрактар TB2" уже продемонстрировал свои возможности в недавних конфликтах в Сирии, Европе, Эфиопии и Ливии. Покупателей, в числе которых достаточно бедные страны, привлекает возможность получения разведывательно-ударной воздушной платформы без необходимости выделения больших финансовых ресурсов на поставку оборудования и времени на подготовку пилотов. Тем не менее, как показали боевые действия на Украине, в условиях наличия эффективной системы ПВО, БЛА "Байрактар TB2", являющиеся крупной малоскоростной целью, достаточно быстро поражаются различными средствами.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг оснащен одним двигателем внутреннего сгорания мощностью 100 л.с., может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.

По данным компании, на текущий момент заказы на поставку БЛА "Байрактар TB2" разместили 27 стран мира. В настоящее время Baykar Technology стремится расширить свои производственные мощности, включая строительство завода на Украине. По словам генерального директора, сейчас Baykar может производить 200 БЛА в год и стремится поднять этот показатель до 500 ед.