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ТАСС

В результате падения обломков украинского БЛА в Энгельсе погибли трое военных

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Источник изображения: Ольга Балашова/ Минобороны России/ ТАСС, архив

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны ВКС России предотвратили удар украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области. В результате падения обломков убиты три человека, самолеты повреждения не получили, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"26 декабря около 01:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что в результате падения осколков есть жертвы. "В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника повреждений не получила", - уточнили в ведомстве. 

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Невосполнимая задача
1 комментарий
№1
27.12.2022 14:21
А ведь предлагался, стационарный воздушный носитель  с возможностью контролировать низко-высотные объекты! Но нет лучше будем изобретать "вундерваффен" чтобы и детям на безбедную жизнь хватило...
А стационарные воздушные локаторы пусть американцы развивают....
0
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