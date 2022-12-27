Американский профессор связал поддержку США Украины с ослаблением доллара

По словам Роберта Рабила, юань может стать альтернативной мировой валютой в ближайшее время

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Поддержка Соединенными Штатами Киева в условиях украинского кризиса ведет к ослаблению роли доллара и усилению юаня, который может стать альтернативной мировой валютой уже в ближайшие годы. К такому выводу пришел профессор политических наук Флоридского атлантического университета Роберт Рабил в опубликованной 23 декабря статье для французского портала Brunobertez.

По его мнению, шаги, которые сейчас предпринимает Вашингтон, "открывают путь к его собственному упадку, способствуя многополярности" в международных отношениях. "Вероятно, что юань станет в мире альтернативой американскому доллару в "многополярном" мире уже через несколько лет, а не десятилетий или столетий", - подчеркнул Рабил. "Это нанесет серьезный удар по американской экономике и позиции [США] в мире, от которого Вашингтон, видимо, не сможет оправиться", - констатировал профессор.

Аргументируя свой вывод, профессор обратил внимание на тот факт, что события на Украине "положили конец эре, существовавшей после холодной войны". Большинство государств планеты не ввели санкции против Москвы, поскольку в их представлении украинский кризис выходит за рамки западного видения ситуации как "противостояния демократии и авторитаризма". Этот кризис дал возможность государствам, решившим соблюдать "нейтралитет" в украинском конфликте, следовать "своим собственным интересам, не присоединяясь к какому-либо лагерю". Большинство из них являются "друзьями США", но одновременно не являются "противниками России или Китая", учитывая объем российских ресурсов и китайские экономические возможности. "Вследствие этого их политика диктуется их собственными интересами, без бинарной идеологии холодной войны", - говорится в статье. Речь идет, в частности, о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Индии, Бразилии и ЮАР.

Эти страны усматривают в завершении эры, наступившей после холодной войны, "начало нового периода, характеризующегося многополярностью". Они "обеспокоены односторонней мощью Америки со времени ее вторжения в Ирак в 2003". В свою очередь украинский кризис и его последствия "разобщили мир", что сопровождается "практически универсальным восприятием, что американская мощь испытывает упадок вследствие ее неудач в Ираке и Афганистане". Это побуждает их поддерживать многосторонность, и Китай в этом отношении "показывает путь, поддерживая международные организации", такие, как ШОС, являющуюся "самой крупной в мире организацией в сфере политики, экономики и региональной безопасности", и БРИКС, выступающую "противовесом западной мощи в области политики, экономики и безопасности". Рабил отметил в этой связи, что ШОС стремится к продвижению нового демократического международного порядка, а БРИКС "способствует переходу к многополярному миру". Эти организации "стремятся создать альтернативы Международному валютному фонду и Всемирному банку, в которых доминирует Запад".

По словам Рабила, "в центре этих событий находится стремление ослабить американский доллар", что является "прелюдией ослабления глобальных позиций США". Доллар сегодня является основной мировой валютой, и его гегемония восходит к конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Однако Китай "с 2000 годов стремится интернационализировать использование своей валюты - юаня", и эти усилия "приобрели глубокий характер" после того, как страны НАТО поддержали Украину, ввели беспрецедентные санкции против России и выразили солидарность с Тайванем, констатировал профессор. В этой ситуации "многие государства" изучают возможность в нынешних условиях "турбуленции и трансформации" ослабить свою зависимость от доллара в качестве основной мировой валюты. "Украинский кризис в той или иной степени усилил почти глобальное видение, согласно которому миру лучше подходит многополярность и многосторонность", - резюмировал Рабил.