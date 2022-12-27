Знаменитые Т-62 превратились в БМПТ-62 с 30-мм пушками и ПТУР "Корнет"

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Несмотря на солидный возраст советские танки первого послевоенного поколения до сих пор могут быть задействованы для выполнения различных боевых задач.

Например, Т-62, применяемый многими государствами, в том числе в ходе различных вооруженных конфликтов, в армии Алжира начали превращать в боевые машины поддержки танков. Их впервые продемонстрировали минувшим летом, в начале июля, во время парада в честь 60-летия независимости Алжирской Народной Демократической Республики.

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Как тогда отмечал проект "РГ: русское оружие", тяжелые башни со 115-мм орудиями 2А20 "Молот" были заменены на модули "Бережок", аналогичные тем, что установлены на БМП-2М.

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

Источник изображения: Фото: блог Юрия Лямина

В результате получен образец техники, способный эффективно уничтожать из 30-мм пушки 2А42, 30-мм автоматического гранатомета АГ-30 и 7,62-мм пулемета ПКТМ различную живую силу. Для борьбы с танками, такими как М1 "Абрамс", имеются мощные управляемые ракеты "Корнет".

Ранее появлялась информация, что эта интересная модернизация "шестьдесят второго" может получить обозначение БМПТ-62.