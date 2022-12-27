МО отметило выдающуюся работу расчетов ЗРК С-300В в ходе спецоперации

В понедельник, 26 декабря, отмечается день основания войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ. Министерство обороны отметило заслуги расчетов зенитно-ракетных комплексов С-300В Западного военного округа (ЗВО), которые защищают российские подразделения от налетов противника в ходе спецоперации.

ЗРК С-300В используются для прикрытия войсковых группировок РФ от ударов крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет, а также от самолетов армейской авиации и боевых вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцам ПВО приходится круглосуточно действовать в сложной воздушной и помеховой обстановке. В новых позиционных районах боевое дежурство несут подразделения Западного военного округа.

«С начала специальной военной операции нами были поражены такие цели, как тактические ракеты «Точка-У», ракеты РСЗО «Ольха», «Ураган», а также БЛА (беспилотные летательные аппараты) советского производства типа «Стриж», стоящие на вооружении у Украины», — поделился командир батареи с позывным Жуков.

В арсенале экипажей С-300В снаряды нескольких типов. Они способны подавить любую атаку в небе. Кроме того, комплекс позволяет брать на сопровождение цели, расстояние до которых превышает 200 км и на высоте до 30 км. Ликвидировать вражеские объекты можно на дальности до 100 км.

Ранее, 23 декабря, оборонное ведомство показало боевую работу расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗПРК) «Панцирь-С». В процессе несения боевого дежурства экипажи комплекса уничтожают воздушные суда и беспилотные летательные аппараты ВСУ, а также ракеты различного класса.

Интенсивность работы расчетов комплексов очень высокая. Ежедневно комплекс обнаруживает воздушные цели и при их входе в зону поражения незамедлительно уничтожает их с максимальной эффективностью.

19 декабря были опубликованы кадры выполнения задач СВО расчетом ЗРПК «Панцирь-С1» Западного военного округа (ЗВО). В Минобороны отметили, что «Панцирь-С1» способен обнаружить даже небольшой дрон размером 30 х 30 см.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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