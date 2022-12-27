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ТАСС

Замглавы МИД РФ заявил о несостоятельности прогнозов о завершении украинского кризиса

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам Михаила Галузина, противостояние приняло затяжной характер, а Запад настроен на "полную и безоговорочную победу Киева"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения сейчас несостоятельны. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер", - отметил дипломат.

Он указал, что Запад настроен на "полную и безоговорочную победу Киева" с "возвращением" в состав Украины всех новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. "Более того, западники еще и рассчитывают на то, что мы будем выплачивать репарации и заниматься восстановлением Украины. Разглагольствуют о намерениях провести "трибуналы", осудить и привлечь к ответственности руководство нашей страны", - добавил замминистра.

"Иными словами, по логике Киева и Запада мы должны уйти с освобожденных территорий, восстановить все разрушенное, выплатить репарации, сесть в тюрьму, и только после этого украинцы соизволят вернуться к переговорам. Этот абсурд высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН. Подобные предварительные условия не могут служить основой для конструктивного разговора", - подчеркнул Галузин.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.

  

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Россия
Украина
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