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ТАСС

Командующий дальней авиацией сообщил об освоении всеми экапижами полка комплекса "Кинжал"

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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что комплекс показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, вооруженного ракетами "Кинжал", освоили применение этих гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"В настоящее время все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса. В ходе проведения специальной военной операции комплекс "Кинжал" был неоднократно применен для поражения наземных целей, что стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда", опубликованном в понедельник.

Кобылаш отметил, что комплекс показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики. Командующий заверил, что весь полученный в ходе специальной военной операции боевой опыт постоянно анализируется и внедряется в практику подготовки войск.

В конце 2021 года в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31. По словам Кобылаша, уникальность "Кинжала" в том, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость более чем в 10 раз превышающую скорость звука и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника.

"Кинжал" - новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей. На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине. 

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