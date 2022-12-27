Войсковая ПВО за время спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов

Начальник войсковой ПВО Леонов: войсковая ПВО сбила более 160 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская войсковая ПВО в ходе спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов, 3000 беспилотников и свыше 1700 ракет и реактивных снарядов, это более 60% от общего числа потерь воздушных целей противника, заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов.

"По состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60 процентов от общего числа их потерь", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Среди сбитых целей, по его словам, — ракеты американских системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.

По его словам, для противодействия головным частям баллистических ракет, самолетам обнаружения и управления АВАКС войсковая ПВО оснащается зенитными ракетными системами С-300В4. Также идут поставки ЗРК средней дальности "Бук-М3", "Тор-М2".

Также Леонов рассказал о завершении опытно-конструкторских работ по проекту "Гибка-С", разработаны машина разведки и управления командира взвода и боевая машина стрелков-зенитчиков, размещенная на ней установка ПЗРК способна вести автономную работу в любое время суток.

Кроме того, по словам начальника войсковой ПВО, был проведен анализ характеристик американских комплексов HIMARS и MLRS, после чего доработаны С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2". Эти комплексы поразили 65% от всех уничтоженных средств воздушного нападения противника. На долю переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба" приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации украинских военных, отметил генерал.