Войсковая ПВО за время спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов

Начальник войсковой ПВО Леонов: войсковая ПВО сбила более 160 самолетов и вертолетов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская войсковая ПВО в ходе спецоперации сбила более 160 самолетов и вертолетов, 3000 беспилотников и свыше 1700 ракет и реактивных снарядов, это более 60% от общего числа потерь воздушных целей противника, заявил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов.
Среди сбитых целей, по его словам, — ракеты американских системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.
По его словам, для противодействия головным частям баллистических ракет, самолетам обнаружения и управления АВАКС войсковая ПВО оснащается зенитными ракетными системами С-300В4. Также идут поставки ЗРК средней дальности "Бук-М3", "Тор-М2".
Также Леонов рассказал о завершении опытно-конструкторских работ по проекту "Гибка-С", разработаны машина разведки и управления командира взвода и боевая машина стрелков-зенитчиков, размещенная на ней установка ПЗРК способна вести автономную работу в любое время суток.
Кроме того, по словам начальника войсковой ПВО, был проведен анализ характеристик американских комплексов HIMARS и MLRS, после чего доработаны С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2". Эти комплексы поразили 65% от всех уничтоженных средств воздушного нападения противника. На долю переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба" приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации украинских военных, отметил генерал.