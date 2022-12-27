Обновленные ракетоносцы Ту-95МСМ и Ту-22М3М поступят в ВСК РФ в 2023 году

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш уточнил, что после модернизации они приобретают улучшенные характеристики и возможности по их эксплуатации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2023 году получит первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М. Об этом сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда", опубликованном в понедельник.

Ранее, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина России заявил о необходимости в будущем году принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три ракетоносца Ту-160М.

В свою очередь глава Объединенной авиастроительной корпорации сообщил 23 декабря, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М будет сдан в текущем году. По его словам, это будет глубоко модернизированный самолет на базе Ту-160 с новыми возможностями, новым функционалом.

По оценке командующего дальней авиацией, после модернизации самолеты приобретают улучшенные характеристики и возможности по их эксплуатации, а также по более точному применению авиационных средств поражения.

Кобылаш отметил, что в интересах объединения одновременно ведется разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации, способного решать широкий спектр задач как ядерного, так и неядерного сдерживания. Также разрабатываются и поставляются все авиационные средства поражения, в том числе новые крылатые гиперзвуковые ракеты.