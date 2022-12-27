Новейший российский ЗРК С-500 стал крепким "щитом" Москвы

Sohu: в Китае российский ЗРК С-500 назвали самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире

Российский ЗРК С-500, или "Прометей", стал ответом Москвы на космическую стратегию Вашингтона, пишет пользователь Sohu. Эта мощнейшая в мире система ПВО превосходит стандарты, установленные для последнего поколения зенитно-ракетных комплексов. Она защитит Россию от вражеских снарядов.

Развитие вооружения и техники должно быть нацелено на будущее. Только починив крышу, пока не пошел дождь (обр. подготовиться заранее, — прим. пер.), страны могут завоевать лидирующую позицию в военной отрасли. После зенитно-ракетного комплекса С-400 Россия сразу принялась разрабатывать совершенно новый ЗРК С-500. Его запуск отражает дальновидность решения военных РФ сделать упор на развитие зенитно-ракетных систем. В прошлом году Соединенные Штаты сформировали Космические силы, намереваясь и впредь занимать лидирующие позиции в будущих космических операциях. Зенитно-ракетный комплекс С-500 является новым "щитом" будущей воздушно-космической обороны Москвы и мощным ответом на космическую стратегию Вашингтона: он может не только перехватывать баллистические ракеты и другие цели, но и представляет угрозу для низкоорбитальных спутников и других космических летательных аппаратов. В новом витке глобального воздушно-космического соперничества США и Россия вновь вышли на передний план.

Хотя С-500 относится к последнему поколению зенитно-ракетных комплексов, его возможности и области применения явно выходят за рамки этой категории техники. С-500 — это не просто модернизированная версия ЗРК С-400, это совершенно новый тип системы воздушно-космической обороны. ЗРК С-500 "Прометей" может перехватывать сверхзвуковые крылатые ракеты, баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальные баллистические ракеты на конечном и среднем участках их траектории, а также аэродинамические цели — в том числе самолеты — и воздушные цели, летящие со скоростью, превышающей 5 Махов. Он способен заблокировать даже низкоорбитальные спутники и космические средства поражения на околоземной орбите. С-500 должен стать основой российской системы воздушно-космической обороны и возглавить новое поколение зенитно-ракетных комплексов.

Разработка зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей" восходит к 2002 году, когда разработчик — АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — приступил к изучению возможности создания ЗРК нового поколения. Поскольку С-400 принято считать российским ЗРК четвертого поколения, новый ЗРК относят к пятому. В 2003 году проект достиг стадии активной разработки, и тогда концерн приступил к проектированию облика нового зенитно-ракетного комплекса. Год спустя инженеры начали техническое проектирование новой системы. В 2005 году НПО "Алмаз" запустил два научно-исследовательских проекта под кодовыми названиями "Властелин" и "Триумфатор" и в том же году завершил первый этап НИОКР. В 2006 году "Алмаз-Антей" был назначен главным разработчиком нового ЗРК и с февраля 2007 года приступил к реализации плана.

До 2008 года система С-500 не демонстрировалась. Только в конце 2008 года начали появляться первые сообщения об этом зенитно-ракетном комплексе. К 2009 году Россия официально объявила о разработке "Прометея". Были раскрыты некоторые характеристики новой системы: он должен поражать баллистические цели (включая баллистические ракеты средней дальности и тактические баллистические ракеты) на высоте 200 километров и со скоростью полета 5 Махов, а еще иметь возможность перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты, потенциально он должен быть способен уничтожать низкоорбитальные спутники и другие космические цели. Однако при реализации проекта появились сложности — "Алмаз-Антей" обещал приступить к производственному выпуску ЗРК еще в 2015 году на базе Нижегородского машиностроительного завода, но в итоге первые комплексы С-500 поступили на вооружение российских сил только в 2021 году. Несмотря на все трудности, на сегодняшний день С-500 является самым мощным зенитно-ракетным комплексом в мире.