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ТАСС

Медведев назвал бессмысленными переговоры с нынешним руководством Украины

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности напомнил, что Россия борется не с украинским народом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Москва борется не с украинским народом, а с киевским режимом, на котором лежит ответственность за множество загубленных жизней, и любые переговоры с ним бессмысленны, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Россия не раз и не два подчеркивала: мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. Наши враги при этом в средствах не стесняются - на их совести (хотя вряд ли к ним применимо это слово) - тысячи разрушенных домов, загубленных жизней, беженцев и обездоленных людей. А потому любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году", - подчеркнул он в статье для "Российской газеты". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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