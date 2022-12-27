Медведев: Россия сделает все, чтобы не допустить Третьей мировой и ядерной катастрофы

Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной эскалации, если России не будут обеспечены гарантии безопасности. Но Москва сделает все, чтобы не допустить катастрофы, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим - напряжение будет сохраняться неопределенно долго", - предупредил он в статье для "Российской газеты".

В этом случае, продолжил политик, "мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы". "Мы будем делать все, чтобы их не допустить", - заверил он.

Медведев привел в пример Альберта Эйнштейна и напомнил, что тот "задолго до начала Второй мировой почувствовал ее приближение и заявлял об этом публично", но к нему, как и ко многим другим, тогда не прислушались. "О "предчувствии Третьей мировой" или даже ее начале (как это сделал недавно Папа Франциск) говорят сейчас многие. Как и о втором пришествии нацизма в Европу. Но, увы, с тем же эффектом", - посетовал политик.

Он констатировал, что к концу 2021 - началу 2022 года ситуация обострилась до крайнего предела, "дошла фактически до последней грани, после которой - мировая катастрофа". Замглавы Совбеза РФ обратил внимание, что коллективный Запад "изо всех сил" поддерживает киевский режим: финансирует, снабжает его оружием, готовит наемников.

"Готов ли Запад руками Киева развязать против нас полноценную войну, в том числе и ядерную? Западные политики отводят глаза и медлят с честным ответом. Но спросите об этом жителей города Энергодара вблизи Запорожской АЭС, по которой били прицельным огнем, чуть не задев шальными осколками представителей МАГАТЭ. <...> Вспомните расстрелы и пытки в Херсоне и других местах", - напомнил он.

Тем не менее, продолжил Медведев, даже перед лицом таких серьезных угроз Москва не раз и не два подчеркивала: она борется не с украинским народом, а с киевским режимом, захватившим власть в результате государственного переворота. "Наши враги при этом в средствах не стесняются - на их совести (хотя вряд ли к ним применимо это слово) - тысячи разрушенных домов, загубленных жизней, беженцев и обездоленных людей. А потому любые переговоры с нынешним, марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году", - уверен он.

Как считает замглавы СБ, "единственное, что сегодня останавливает врагов", - это понимание того, что Россия будет руководствоваться ядерной доктриной и в случае возникновения реальной угрозы будет действовать по ней.

При этом беда в том, добавил он, что в таком случае "никто впоследствии не разберется, что это было - ответно-встречный удар или превентивный". "Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса - с другой", - подытожил политик.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.