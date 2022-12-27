Медведев оценил "адекватный ответ" оборонной промышленности на угрозы

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Медведев: оборонная промышленность России дала адекватный ответ на серьезные угрозы

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оборонная промышленность России дала адекватный ответ на серьезные угрозы безопасности страны, объемы производства вооружений и военной техники растут непрерывно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что разрушить российскую экономику не удалось, как и "отключить и отрезать" от мировой инфраструктуры. А уход иностранных компаний с рынка, по его словам, не обрушил, как нас пугали, потребительский сектор. Импортозамещение, как отметил зампредседателя Совбеза, идет успешно, и большинство предприятий не поменяли свои инвестиционные планы на будущий год.

"В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла. Иногда для этого приходилось переводить систему в режим "ручного управления", добиваясь четкого и своевременного выполнения гособоронзаказа. Сейчас уже можно сказать, что оборонная промышленность России смогла дать адекватный ответ на самые серьезные угрозы безопасности страны", - отметил Медведев в своей статье в "Российской газете".

Он добавил, что все заводы работают стабильно.

"Оборонные заводы работают стабильно, вооружение и продукция для нужд армии производятся и поставляются в соответствии с новыми максимально увеличенными заданиями. Объемы производства вооружений и военной техники непрерывно, день за днем растут. Мы обязаны создать и создадим мощнейший задел российского оружия на будущее" - написал зампредседателя Совбеза РФ.