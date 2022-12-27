Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению

Медведев заявил о необходимости гарантий безопасности вместо новых договоров о разоружении

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", - написал он в своей статье в "Российской газете".