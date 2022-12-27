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РИА Новости

Медведев не видит необходимости в новых договорах по разоружению

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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ

Медведев заявил о необходимости гарантий безопасности вместо новых договоров о разоружении

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация", - написал он в своей статье в "Российской газете".

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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