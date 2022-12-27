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РИА Новости

Большинство экипажей дальней авиации ВКС получили боевой опыт в СВО

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Возвращение самолетов дальней авиации ВКС России на аэродромы базирования
Возвращение самолетов дальней авиации ВКС России на аэродромы базирования.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России/Алексей Иванов /

Командующий Кобылаш: большинство экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе СВО

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство экипажей дальней авиации Воздушно-космических сил России получили боевой опыт в ходе специальной военной операции, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

"В этом году большинство летных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Кобылаш отметил, что боевой опыт впервые получили экипажи из наиболее подготовленного молодого летного состава.

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Страны
Россия
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