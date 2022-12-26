Лучшие порталы с щедрым приветственным бонусом

В списке топ-10 интернет-казино можно найти компании, которые превосходят конкурентов сразу по нескольким показателям. В данной статье мы подробнее остановимся на бонусах, поскольку многие гемблеры создают аккаунты на новых ресурсах ради получения дополнительного вознаграждения от компаний.

Топ казино с крупным стартовым бонусом. Источник: https://lawrussia.ru

Как работает бонусная политика онлайн-казино

Любые поощрения от виртуальной платформы необходимы для того, чтобы привлечь новых пользователей, а также удержать постоянных клиентов. Поэтому компании то и дело разрабатывают новые акции, благодаря которым юзер может получать в разы больше. Наиболее популярными типами бонусов являются:

приветственные пакеты, которые выплачиваются новичкам сразу после прохождения регистрации (чаще всего вознаграждения начисляются за пополнение депозита);

бездепозитные награды – выплаты, положенные за выполнение конкретных действий (подтверждение номера мобильного телефона или адреса электронной почты, подписку на социальные сети);

кэшбэки – возвраты проигранных средств, которые поступают обратно на игровой счет (начисляются раз в неделю, месяц или другой фиксированный срок);

турниры – соревнования между несколькими юзерами, победитель которых получает крупное вознаграждение (деньги, фриспины);

лотереи – моментальные призы, которые можно выиграть рандомно;

программы лояльности, где присвоение нового статуса гарантирует увеличение вознаграждений (для перехода на следующую ступень нужно регулярно играть и пополнять счет).

Важно помнить, что большая часть бонусов имеет уникальные правила отыгрыша. Они отличаются в зависимости от выбранного онлайн-казино. Большинство порталов сначала предлагает игру на депозитные деньги, после траты которых можно активировать подарочные средства или вращения. Решая отыграть любое из поощрений, следует обратить внимание на три показателя: срок действия акции, вейджер, размер минимальной ставки. В первом случае важно успеть справиться с задачей за отведенный промежуток времени. Иначе «плюшка» попросту сгорит. Во втором – прокрутить сумму поощрения ставками столько раз, сколько велит вейджер (15, 20, 25, 30 раз). В третьем – следить за тем, сколько денег списывается за один прокрут. Нужно самостоятельно выставлять «цену» спина.

Топ-10 казино с крупным стартовым бонусом

JoyCasino. Здесь можно получить +425% и 200 бесплатных вращений за первые пять внесенных депозитов. Rox. Компания предлагает своим новым клиентам +150% к депозиту и 100 фриспинов за первое пополнение счета. Melbet. Тут действует выгодное предложение: +575% к депозиту и 290 FS за первые пять депозитов. Super Slots. Казино поощряет пять первых пополнений счета, гарантировано выдавая +500% и 50 бесплатных вращений. Vulkan Casino. Действует акция: преумножение депозита (+100%), а также выдача 750 рублей (вне зависимости от пополнения счета). Slottica. Пользователи портала получают +100% на игровой счет. Sol. Компания вознаграждает за первый внесенный депозит (+200% и 100 FS). Grand Casino. Здесь действуют щедрые бонусы для первых пяти депозитов. Игроки получают +780% и 60 бесплатных вращений. Fresh. Акция распространяется на первые три депозита. Тут можно получить +350% на игровой баланс и 290 фриспинов. Кaзинo 777. Компания выдает 450% и 250 FS за первые пять пополнений счета.

FAQ

Можно ли получить бонусы, но не проходить регистрацию?

Нет, любые поощрения становятся доступными только после создания личного кабинета. Поэтому сначала следует пройти регистрацию – ввести персональные данные в анкету, подтвердить контакты.

Можно ли пользоваться поощрениями в демоверсиях игр?

Нет, все «плюшки» предназначены исключительно для игры на реальные деньги. А значит пользователь должен пройти регистрацию и пополнить депозит. В случае, если юзер захочет сыграть в демо-формате (с целью ознакомления с новым слотом или не имея возможности внести денежные средства в данный момент), то вознаграждение, полученное ранее, активировать не удастся.

Бонусы можно отыгрывать на любом из развлечений?

Перечень игр указывается в «Правилах сотрудничества». Некоторые порталы выносят в отдельную категорию тайтлы, предназначенные для отыгрыша поощрений.