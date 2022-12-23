Войти

Инвестиции во вторичную недвижимость: в чем плюсы

134

Недвижимость остается одним из наиболее надежных способов инвестирования. Многие покупатели делают выбор в пользу вторичного жилья, имеющего ряд плюсов по сравнению с новостройками.

Покупка вторички с целью получения дохода

Рынок вторичного жилья хорошо развит и всегда предлагает большой выбор вариантов. Например, на странице https://abakan.etagi.com/realty/ можно посмотреть объявления о продаже квартир в Абакане. На сайте агентства представлены «вторички» в разных районах города и в широком ценовом диапазоне.

Есть несколько сценариев инвестирования:

  • покупка жилья для сдачи в аренду;
  • приобретение недвижимости для дальнейшей продажи;
  • сохранение денежных средств (защита от инфляции).

В первом случае покупка вторичного жилья особенно выгодна, поскольку инвестор сразу получает готовую жилплощадь для сдачи в аренду. В продаже есть объекты с ремонтом и даже обстановкой – квартиры с бытовой техникой, мебелью, сантехникой и т.д. Это удобный вариант. Такое жилье не требует ремонта и может сразу использоваться для получения дохода. К тому же разнообразие выбора позволяет подбирать квартиры в любых районах, например, ближе к центру, либо рядом с природными местами и т.д.

Критерии ликвидной жилой недвижимости

Если жилье покупается для дальнейшей перепродажи, тогда нужно выбирать ликвидные объекты, чтобы можно было в короткие сроки найти покупателя и выручить за недвижимость хорошие деньги.

Основные факторы, влияющие на ликвидность:

  • месторасположение объекта;
  • транспортная доступность;
  • уровень инфраструктуры.

Например, квартира в центре города с хорошей транспортной доступностью (дороги, остановки общественного транспорта и т.д.) и благоустроенным двором всегда будет пользоваться высоким спросом, найти покупателя на такой объект при условии выставления адекватной цены не составит труда.

На ликвидность влияют и другие факторы – тип дома, состояние здания, площадь недвижимости, этажность и др. Квартиры на средних этажах продаются особенно хорошо. Наиболее востребовано жилье в кирпичных и монолитных домах. Чем раньше год постройки, тем лучше. Рынок вторички обширен, поэтому покупатели всегда смогут найти хороший вариант, включая квартиры с продуманной планировкой.

Консультируйтесь со специалистами

Для выбора недвижимости с целью инвестиций можно советоваться с опытными риелторами, обращаясь в крупное агентство. Специалисты хорошо знают рынок в своем городе, поэтому могут рекомендовать оптимальные варианты с учетом поставленных задач и финансовых возможностей клиента.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 23:36
  • 40293
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 22:02
  • 15
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 25.12 21:19
  • 1
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для военных атташе иностранных государств
  • 25.12 16:46
  • 9
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 25.12 14:56
  • 114
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 25.12 14:48
  • 2
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 25.12 14:46
  • 2
Крупный план: чем займется армия России в 2023-м
  • 25.12 13:50
  • 1
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 25.12 08:02
  • 5
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу: более 25 стран потратили $97 млрд на поставки оружия Украине
  • 24.12 10:51
  • 121
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 23.12 21:18
  • 1
Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое