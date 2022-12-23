Инвестиции во вторичную недвижимость: в чем плюсы

Недвижимость остается одним из наиболее надежных способов инвестирования. Многие покупатели делают выбор в пользу вторичного жилья, имеющего ряд плюсов по сравнению с новостройками.

Покупка вторички с целью получения дохода

Рынок вторичного жилья хорошо развит и всегда предлагает большой выбор вариантов. Например, на странице https://abakan.etagi.com/realty/ можно посмотреть объявления о продаже квартир в Абакане. На сайте агентства представлены «вторички» в разных районах города и в широком ценовом диапазоне.

Есть несколько сценариев инвестирования:

покупка жилья для сдачи в аренду;

приобретение недвижимости для дальнейшей продажи;

сохранение денежных средств (защита от инфляции).

В первом случае покупка вторичного жилья особенно выгодна, поскольку инвестор сразу получает готовую жилплощадь для сдачи в аренду. В продаже есть объекты с ремонтом и даже обстановкой – квартиры с бытовой техникой, мебелью, сантехникой и т.д. Это удобный вариант. Такое жилье не требует ремонта и может сразу использоваться для получения дохода. К тому же разнообразие выбора позволяет подбирать квартиры в любых районах, например, ближе к центру, либо рядом с природными местами и т.д.

Критерии ликвидной жилой недвижимости

Если жилье покупается для дальнейшей перепродажи, тогда нужно выбирать ликвидные объекты, чтобы можно было в короткие сроки найти покупателя и выручить за недвижимость хорошие деньги.

Основные факторы, влияющие на ликвидность:

месторасположение объекта;

транспортная доступность;

уровень инфраструктуры.

Например, квартира в центре города с хорошей транспортной доступностью (дороги, остановки общественного транспорта и т.д.) и благоустроенным двором всегда будет пользоваться высоким спросом, найти покупателя на такой объект при условии выставления адекватной цены не составит труда.

На ликвидность влияют и другие факторы – тип дома, состояние здания, площадь недвижимости, этажность и др. Квартиры на средних этажах продаются особенно хорошо. Наиболее востребовано жилье в кирпичных и монолитных домах. Чем раньше год постройки, тем лучше. Рынок вторички обширен, поэтому покупатели всегда смогут найти хороший вариант, включая квартиры с продуманной планировкой.

Консультируйтесь со специалистами

Для выбора недвижимости с целью инвестиций можно советоваться с опытными риелторами, обращаясь в крупное агентство. Специалисты хорошо знают рынок в своем городе, поэтому могут рекомендовать оптимальные варианты с учетом поставленных задач и финансовых возможностей клиента.