Две батареи польской зенитной ракетной системы PSR-A Pilica поступили на вооружение ВС Польши

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Польша продолжает перевооружение вооруженных сил, закупая новую технику и оружие, в том числе и зенитные комплексы. Две батареи противовоздушной обороны Pilica поступили на вооружение сил ПВО страны. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Согласно сообщению пресс-службы польского военного ведомства, обе батареи поступили в подразделения 3-й Варшавской зенитно-ракетной бригады. Контракт на производство шести батарей зенитных установок в 2020 году получила польская государственная компания PGZ.

Батарея комплекса противовоздушной обороны Pilica малого радиуса действия, состоит из шести огневых установок, каждая из которых отдельно перевозится или буксируется грузовиком.

Зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия PSR-A Pilica включает в себя зенитную установку ZUR-23-2KG Jodek-G, а также две управляемые ракеты Grom/Piorun малого радиуса действия. Новый вариант системы Pilica+ оснащен ракетами CAMM компании MBDA. В состав одной батареи входят шесть комбинированных комплексов, а также артиллерийские тягачи, командный пункт, радиолокационная станция, 2 транспортных машины и 2 автомашины с боеприпасами. Основное предназначение этой системы ПВО – прикрытие батарей системы Patriot.

ZUR-23-2KG Jodek-G создана базе советской 23-мм ЗУ-23, комплекс Piorun (первоначально обозначался как Grom-M) является дальнейшим развитием ПЗРК Grom, который изначально являлся лицензионной копией советского ПЗРК "Игла-1". Заявленная дальность стрельбы пушки - 2 км, ПЗРК - 5 км. Каждая установка может работать как автономно, так как имеет компьютеризированную систему управления огнем и оптико-электронные приборы, так и быть интегрированной в систему эшелонированной зенитной обороны, получая целеуказание от АСУ.