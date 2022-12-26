Турция показала новый ударный беспилотник, аналогичный российскому БПЛА «Охотник»

Источник изображения: topwar.ru

Турция активно разрабатывает, производит и поставляет на экспорт беспилотные летательные аппараты. Наряду с обычными БПЛА, турки разрабатывают и беспилотники с реактивными двигателями, например Bayraktar Kızılelma. В скором времени к нему прибавится еще один турецкий аппарат.

Турецкая компания TUSAŞ Engine Industries, являющаяся "дочкой" корпорации Turkish Aerospace Industries (TAI), начала разработку нового тяжелого беспилотника с реактивным двигателем под названием Anka-3. Сборка первого прототипа и начало испытаний запланированы на следующий, 2023 год, пока показано только изображение перспективного БПЛА.

(...) Anka-3 – это проект нового поколения, который поднимет возможности беспилотных летательных аппаратов на более высокий уровень (...) он откроет новую страницу в области БПЛА своим реактивным двигателем и скоростью, большой грузоподъемностью и почти невидимым на радарах конструкцией. В следующем году мы продолжим делиться хорошими новостями с нашего проекта

- заявил президент турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Судя по изображению, турецкий БПЛА Anka-3 напоминает российский беспилотник С-70 "Охотник", также выполненный по схеме "летающее крыло". Максимальная взлетная масса турецкого дрона будет около 7 тонн, он будет оснащаться турбовентиляторным реактивным двигателем.

Планируется, что новый беспилотник будет иметь возможность атаковать наземные цели даже в районах с сильной системой ПВО благодаря вооружению и своей конструкции, невидимой для радаров.