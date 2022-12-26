Тайна визита Путина в Минск: сигнал опасности для Украины

Akharin Khabar: визит Путина в Минск породил тревожные для Украины слухи

Визит Путина в Минск вызвал приступ паники у украинского режима. Встреча обросла домыслами и гипотезами. Владимир Путин не был в Минске более трех лет, а от единой позиции Белоруссии и России сейчас зависит очень многое, пишет Akharin Khabar.

Оригинал статьи опубликован изданием "Дунё-э Эктесад", и точка зрения, приводимая автором, может не совпадать (полностью либо частично) с точкой зрения редакции.

В начале минувшей недели президент России Владимир Путин совершил визит в Республику Белоруссия: согласно официальным заявлениям, целью визита были переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, на которых должны были обсуждаться перспективы укрепления отношений и сотрудничества. Однако то обстоятельство, что поездка Путина в Минск произошла после длительного перерыва (предыдущие встречи президентов двух союзных государств происходили всегда на российской территории), сразу породило множество дискуссий и рассуждений об "истинных" целях визита. Мировая пресса, и прежде всего, западные издания и экспертные сообщества стали утверждать, что целью визита было вовсе не дежурное общение и обсуждение перспектив дружественных связей между ближайшими союзниками в регионе, а нечто совсем иное, гораздо более серьезное. Так, популярное издание New York Times сообщило, что располагает сведениями о переговорах двух коллег в президентском дворце Минска о необходимости противостоять сообща экономическому и военно-политическому давлению Запада из-за событий на Украине. При этом делался вывод, что положение, сложившееся вокруг Украины, чрезвычайно сложное для обоих высокопоставленных политиков, раз данные переговоры потребовали личного приезда Путина. И как оказалось, на самом деле два президента обсуждали более серьезные вещи, чем просто "укрепление дружбы и сотрудничества". Сам Путин по завершении переговоров заявил, что стороны обсудили "формирование единого оборонительного пространства". Следует обратить внимание, что это – абсолютно новый предмет для обсуждения на встречах двух президентов. И, как представляется, цель создания такого пространства связана далеко не только с происходящим на Украине. Говоря об оборонительном пространстве, Путин не вдавался в подробности, однако однозначно дал понять, что стороны договорились о дальнейшей совместной практике военных учений. Многие обратили внимание на то, что визит Путина в Минск и переговоры состоялись на фоне продолжающихся бомбардировок объектов украинской энергосистемы, в том числе, электростанций, а также другой жизненно важной инфраструктуры, из-за чего продолжало усугубляться бедственное положение Украины. Об этом очень много рассуждает западная пресса, однако при этом "забывает" отметить, что и Украина продолжает, несмотря на все "бедствия", также активно вести боевые действия, а в заявлениях украинских политиков при этом прослеживается отнюдь не оборонительная, а наступательная риторика.

По мнению наблюдателей, поездка Путина усугубит опасения Киева по поводу возможностей новой наземной атаки с севера страны: кто-то говорит о реальном вступлении в СВО также и Белоруссии, а кто-то – о возможности использования Минском фактора нападения, нежели о реальном вступлении Белоруссии в конфликт как таковом. В последние дни Украина постоянно нагнетала обстановку заявлениями о том, что российские силы могут готовить новое наступление со стороны Белоруссии с целью создать угрозу Киеву, который находится на расстоянии всего сотни километров от северной границы. Причем в этих заявлениях украинская сторона довольно открыто выражает опасения даже больше не за судьбу самого столичного города (столицу, в конце концов, можно и перенести в другой крупный город дальше от границы), а за нарушения потока поступления в страну западного оружия и помощи со стороны Польши. А это даже важнее, чем вероятная атака с севера. Следовательно, раз украинская сторона выражает подобные опасения, значит, тактика давления успешно работает, отмечают наблюдатели. Следует отметить, что Россия и Белоруссия укрепляют взаимодействие не только на самом высшем уровне, но и по линии военных ведомств: совсем недавно министры обороны двух государств подписали соглашение об укреплении военных связей, смысл которого многие обозреватели сразу признали "туманным". А на прошлой неделе Минск заявил, что проведет меры по пересмотру боеготовности своих вооруженных сил. И такие заявления также можно объяснить: независимо от того, будет ли Белоруссия принимать фактическое участие в конфликте на стороне России или нет, она также находится под давлением со стороны Запада и НАТО. В последний раз Белоруссия проводила мероприятия по укреплению боеготовности за несколько дней до начала СВО на Украине, когда в воздухе уже висела угроза конфликта. А на всем протяжении операции территория Белоруссии продолжала использоваться Россией для снабжения своих вооруженных соединений, а также для передислокации тех формирований, которые понесли потери. По словам Лукашенко, Россия постоянно помогает Белоруссии обучать своих военных летчиков проведению полетов на воздушных средствах, транспортирующих груз "особого назначения". При этом глава Белоруссии не дал дальнейших уточнений о характере этих грузов. Конечно, пока не упоминалась открыто возможность ввода на Украину собственно белорусских сил, - тема, которую официальный Минск продолжает категорически отрицать.

Но при всем этом нельзя упускать из виду, что после начала СВО Владимир Путин и Александр Лукашенко провели, по крайней мере, шесть встреч. И военное взаимодействие сторон, несомненно, присутствует, причем неважно, находятся ли белорусские военные формирования на территории Украины или же нет. Все эти встречи до сих пор проходили на территории России. Сейчас российские СМИ, сообщая о данном визите, подчеркнули, что это была первая поездка Путина в Белоруссию с 2019 года. При этом белорусский лидер лично стоял на тротуаре, ожидая прибытия высокопоставленного гостя из России. В своих ироничных высказываниях относительно международной изоляции двух стран в ходе продолжающейся уже почти десять месяцев специальной военной операции Лукашенко называл себя и Путина "если не агрессорами, то самыми вредными и ядовитыми людьми на планете". Подобными выражениями Лукашенко, несомненно, пытается высмеивать риторику, звучащую со стороны западных стран.

Не следует полагать, что после того, как Россия оказала Минску поддержку в ходе уличных беспорядков в августе 2020 года, Лукашенко и почти во всем и всегда действовал с оглядкой на Москву, уже не подчеркивая "независимый" вектор своей политики, как он иногда делал раньше. Когда Лукашенко обвинили в фальсификации итогов президентских выборов в августе 2020 года, тысячи людей выходили на улицы Минска и требовали его отставки. Западноевропейские СМИ с энтузиазмом начали освещать эти события, надеясь на то, что еще в одном государстве у западных рубежей России также удастся провести государственный переворот в свою пользу, как это уже удалось на Украине 6 лет назад. Однако Белоруссия всегда зависела от России как относительно финансовой помощи (как прямой, так и косвенной, в виде скидки на поставки российских энергоносителей), так и в области самих поставок топлива, а также в области безопасности. Это помощь гарантирует пребывание у власти Лукашенко уже почти 28 лет, а России гарантирует лояльный по отношению к себе режим, что не может не вызывать раздражения у западных политиков. Вот и после этого визита снова было объявлено, что оба лидера договорились о субсидиях на оплату российского газа для Белоруссии, что послужило дальнейшему укреплению позиций Лукашенко. И Лукашенко в этих условиях вполне логично задает вопрос беседующим с ним журналистам: "Можем ли мы отстаивать свою независимость и суверенитет без присутствия России?" И далее сам дает ответ: "Нет, не можем". Конечно, в случае успеха массовых протестов в 2020 году, страна бы получила некоторое количество западной помощи, но за эту помощь ей пришлось бы также заплатить определенной долей своего суверенитета. Для Белоруссии, несомненно, подобная помощь не была бы безвозмездной.

Украинские официальные лица заявляли, что Россия на момент начала переговоров в Минске приостановила серию авиаударов по украинским городам, которые она осуществляла, опять же по утверждению украинской стороны, "импортируемыми" беспилотниками, для того, чтобы предотвратить работу систем украинских средств ПВО. Дроны-смертники "нероссийского происхождения", по утверждениям украинской стороны, наносили удары по электростанциям и средствам ПВО, в результате чего ряд районов столицы Украины оказались обесточены, прекратилось теплоснабжение, и пострадали другие объекты жизненно важной инфраструктуры, как уточнил в своих заявлениях мэр Киева Виталий Кличко. При этом Национальная компания по производству атомной энергии Украины (НАЭК или "Энергоатом" - прим. ИноСМИ) сообщила, что один из дронов-смертников был зафиксирован в воздухе недалеко от одной из АЭС на юге Украины, создав в результате угрозу для объекта. "Эта атака явилась актом совершенно недопустимого нарушения ядерной и радиационной безопасности," - говорилось в заявлении компании. Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский в своих выступлениях постоянно поднимает тему атак беспилотников со стороны России. Он зачастую не приводит подробностей этих атак, однако данные заявления, очевидно, обращены к лидерам западных государств, поскольку содержат просьбы о необходимости "дальнейшего усиления" средств ПВО Украины.

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