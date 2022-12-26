Турция обсуждает с Россией вопрос открытия неба над севером Сирии

Стягивание турецкой техники к границе с Сирией.

Глава МО Турции: Анкара обсуждает с Москвой вопрос использования неба над северной Сирией

МОСКВА, 25 декабря/ Радио Sputnik. Турция обсуждает с Россией возможность использования воздушного пространства на севере Сирии для проведения операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Анкара относит РПК к террористическим организациям, деятельность которых запрещена на территории Турции и преследуется властями.

"Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция – Россия – Сирия. Когда переговоры достигают определенной стадии, мы делимся ими с прессой. Мы продолжаем наши разговоры и диалоги", – цитирует его РИА Новости.

Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил начала наземной фазы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Эрдоган и Путин обсудили вопрос создания зоны безопасности у границы Турции.