Турция обсуждает с Россией вопрос открытия неба над севером Сирии

Глава МО Турции: Анкара обсуждает с Москвой вопрос использования неба над северной Сирией
МОСКВА, 25 декабря/ Радио Sputnik. Турция обсуждает с Россией возможность использования воздушного пространства на севере Сирии для проведения операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Анкара относит РПК к террористическим организациям, деятельность которых запрещена на территории Турции и преследуется властями.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил начала наземной фазы.
Ранее радио Sputnik сообщало, что Эрдоган и Путин обсудили вопрос создания зоны безопасности у границы Турции.