Путин назвал целью России объединение русского народа

Глава государства добавил, что в основе конфликта на Украине лежат попытки Запада растащить историческую Россию

ТАСС, 25 декабря. Цель России - в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирным путем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он напомнил, что РФ с 2014 года предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем. "Мы всегда стремились к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами путем переговоров. Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера", - напомнил глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали", - добавил Путин.

По его словам, "вообще-то в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России". "Разделяй и властвуй" - вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом - в объединении русского народа", - заключил президент.