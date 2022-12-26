В Кишиневе отреагировали на слова замглавы МИД РФ о милитаризации Молдавии

МИД Молдавии: заявление России о рисках сотрудничества с НАТО расцениваем как угрозу
МОСКВА, 25 декабря/ Радио Sputnik. Сравнение сотрудничества Молдавии и стран НАТО с "печальным опытом Украины" в Кишиневе расценивают как угрозу, заявил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ.
Так он отреагировал на слова замглавы МИД РФ Михаила Галузина о последствиях накачивания Молдавии западным оружием.
По словам представителя молдавского внешнеполитического ведомства, нейтральный статус не влечет за собой ни демилитаризации, ни "безразличия к тому, что происходит в мире".
При этом он отметил, что Кишинев заинтересован в сотрудничестве с НАТО и считает спецоперацию России на Украине "агрессией".
Водэ добавил, что Молдавии необходима "солидарность с друзьями" для преодоления "гибридных вызовов".
Аналогичное мнение накануне высказал бывший министр обороны страны Анатолий Шалару, который заявил, что Кишинев ведет "борьбу за умы людей".
Ранее радио Sputnik сообщило, что в Молдавии обвинили Россию в подготовке "вторжения".