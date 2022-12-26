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РИА Новости

В Кишиневе отреагировали на слова замглавы МИД РФ о милитаризации Молдавии

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Флаг Молдавии
Флаг Молдавии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МИД Молдавии: заявление России о рисках сотрудничества с НАТО расцениваем как угрозу

МОСКВА, 25 декабря/ Радио Sputnik. Сравнение сотрудничества Молдавии и стран НАТО с "печальным опытом Украины" в Кишиневе расценивают как угрозу, заявил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ.

Так он отреагировал на слова замглавы МИД РФ Михаила Галузина о последствиях накачивания Молдавии западным оружием.

"Мы отвергаем угрозы, высказанные замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным <…> Наша страна – мирное и нейтральное государство", – приводит "Коммерсантъ" сообщение Водэ.

По словам представителя молдавского внешнеполитического ведомства, нейтральный статус не влечет за собой ни демилитаризации, ни "безразличия к тому, что происходит в мире".

При этом он отметил, что Кишинев заинтересован в сотрудничестве с НАТО и считает спецоперацию России на Украине "агрессией".

Водэ добавил, что Молдавии необходима "солидарность с друзьями" для преодоления "гибридных вызовов".

Аналогичное мнение накануне высказал бывший министр обороны страны Анатолий Шалару, который заявил, что Кишинев ведет "борьбу за умы людей".

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Молдавии обвинили Россию в подготовке "вторжения".

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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