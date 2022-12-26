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Военное обозрение

Пресса США: Украина запрашивала поставку 100 штурмовиков A-10 Thunderbolt II

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Источник изображения: topwar.ru

Украина запрашивала у США поставку штурмовиков A-10 Thunderbolt II, однако Вашингтон был вынужден отказать Киеву. Как сообщает Washington Post, случилось это в самом начале российской специальной военной операции.

По данным издания, в марте этого года министр обороны Украины Алексей Резников лично обратился к главе Пентагона с просьбой поставить украинской армии 100 (сто) штурмовиков A-10 Thunderbolt II, более известных как Warthog ("Бородавочник"). В Киеве подсчитали имеющееся количество американских самолетов и пришли к выводу, что в составе американских ВВС имеется сотня "лишних" штурмовиков, которые можно было использовать против "российских танковых колонн".

Сам Резников эту информацию подтверждает и отмечает, что министр обороны США Ллойд Остин прямо отказал в поставке самолетов, заявив, что "это невозможно". Кроме того, в Пентагоне посчитали, что "Бородавочник" будет крайне уязвим для российской ПВО.

В июле этого года министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кэнделл заявил, что Украина может получить американские штурмовики А-10 Thunderbolt в случае, если США откажутся от их эксплуатации. На сегодняшний день на вооружении ВВС США находится 281 самолет A-10C. Кэнделл предположил, что ВВС могут отказаться от штурмовика А-10 Thunderbolt, поскольку этот самолет уже устарел и не соответствует современным требованиям.

В то же время в Киеве заявили, что "старый" штурмовик Украине не нужен, а нужны истребители, желательно побольше. В Пентагоне же заявили, что "Бородавочник" не предназначен для прорыва в районы, насыщенные войсковой ПВО, поэтому применяться на Украине не может по причине российской ПВО, закрывшей небо над позициями обеих армий.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
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