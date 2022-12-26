Большинство опрошенных граждан Германии против поставок немецких боевых танков Украине

Результаты проведенного социологическим институтом YouGov опроса свидетельствуют, что против поставок Leopard высказались 45% респондентов

БЕРЛИН, 25 декабря. /ТАСС/. Большинство граждан Германии выступает против поставок Киеву немецких боевых танков Leopard 2. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

Согласно данным исследования, против поставок Leopard высказались 45% респондентов, только 33% были "за". Еще 22% участников опроса отказались выражать свое мнение по этому вопросу.

Положительно оценивают возможность предоставления Киеву танков прежде всего сторонники "зеленых": 50% респондентов из числа немцев, поддерживающих эту партию, высказались за поставки танков Украине, только 25% были против. Большинство избирателей других партий выступает против поставок.

Киев уже давно просит и даже требует от Германии поставить боевые танки Leopard 2, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ) неоднократно заявлял, что Берлин не будет предоставлять такое оружие без согласования с союзниками. Пока еще ни одна страна не поставила Украине танки западного производства. В то же время в рядах правящей коалиции канцлер испытывает в этом вопросе все большее давление со стороны "зеленых" и либералов.

Опрос проводился с 16 по 21 декабря. В нем участвовали 2 075 граждан Германии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.