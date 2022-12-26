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ТАСС

Глава МИД Казахстана заявил о регулярных призывах к переговорам России и Украины

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Мухтар Тлеуберди
Мухтар Тлеуберди.
Источник изображения: apral.ru

Мухтар Тлеуберди отметил дружественные отношения Астаны как с Москвой, так и с Киевом

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана поддерживают дружественные отношения как с Россией, так и с Украиной, регулярно призывая стороны к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью японскому телеканалу NHK вице-премьер - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

"Россия и Украина - это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент [республики Касым-Жомарт] Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что "РФ и Казахстан связывают тесные экономические отношения, в связи с чем антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на казахстанскую экономику". "Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому [экономика республики] не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер", - подчеркнул Тлеуберди. По его словам, казахстанские власти также предлагают перенести свой бизнес в страну зарубежным компаниям, которые были вынуждены закрыть представительства в РФ под влиянием санкций.

Министр отметил, что Казахстан проводит многостороннюю и сбалансированную дипломатию, одновременно выстраивая отношения с Россией, Китаем, соседними государствами Центральной Азии, а также с Евросоюзом, Великобританией, США и Японией. "Мы уделяем большое внимание развитию транспортного и логистического потенциала Казахстана и рассчитываем привлечь инвесторов, чтобы стать центром, связывающим Европу и Азию", - указал он. Тлеуберди назвал отношения Астаны и Токио "стратегическим партнерством", заявив о намерении развивать с Японией взаимовыгодное сотрудничество.

Глава МИД Казахстана и его коллеги из Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в субботу провели переговоры в Токио с руководителем японского внешнеполитического ведомства Ёсимасой Хаяси. Участники встречи, в частности, выступили за уважение к принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств и подчеркнули значимость обеспечения продовольственной, энергетической и логистической безопасности. Они также выразили намерение развивать партнерство Японии и стран Центральной Азии, отметив возможности сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Переговоры в подобном формате стали девятыми с 2004 года. 

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