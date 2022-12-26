В Японии рассказали, как советский Ан-12 стал великим самолетом

Traffic News: выдающиеся характеристики Ан-12 обратили на него внимание китайской армии

Шедевральный транспортный самолет, советский Ан-12, получил первоклассную репутацию благодаря выдающимся характеристикам, пишет Yahoo News Japan. Хотя при первом полете с ним возникли проблемы, позже конструкторы заметно улучшили модель. Результат их работы привлек внимание китайской армии, отмечает автор.

Масао Танэяма

Первый полет 16 декабря 1957 года

Советское конструкторское бюро Антонова, разработавшее самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия", также произвело ряд других транспортных авиалайнеров. Одним из самых известных является Ан-12, который совершил свой первый полет 16 декабря 1957 года.

Ан-12 — это военно-транспортный самолет длиной 30 метров и шириной 40 метров. Дальность его полета составляет 5 тысяч километров. Конфигурация четырехмоторная, с двумя винтовыми двигателями с каждой стороны, расположенными выше фюзеляжа.

Ан-12 обладает превосходными характеристиками взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки на них — ему достаточно всего 600 метров. Самолет способен взять на борт 100 десантников в полном обмундировании.

На первый взгляд Ан-12 очень похож на хорошо продаваемый военно-транспортный самолет Lockheed C-130 "Геркулес". Можно сказать, что техника с одинаковым предназначением и характеристиками обладает схожей формы. Между тем у них разные носовые части — Ан-12 оснащен носовыми иллюминаторами для обеспечения хорошего обзора спереди и снизу, что характерно для советских самолетов.

Всего было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока.

Как его создавали?

У Ан-12 был прототип — пассажирский авиалайнер Ан-10. Их было выпущено более 100 единиц, они использовались "Аэрофлотом" в основном на Украине в конце 1950-х годов. Ан-10 — укрупненная версия двухмоторного военно-транспортного Ан-8. Между тем Ан-10 не отличался хорошей репутацией из-за большого количества поломок. Но почему же его преемник Ан-12 оказался таким продвинутым?

Какие изменения были внесены в Ан-12?

Первый полет Ан-12 был прерван всего через девять минут после старта, когда выяснилось, что возникли проблемы. Начало было не очень гладким. Например, пропеллеры вращались влево, поэтому из-за крутящего момента самолет тянуло вправо. Также возникали определенные сложности при посадке, а коэффициент поперечной устойчивости Ан-10, как и у Ан-10, был низким.

Эти факторы заставили конструкторов внести изменения в конструкцию хвоста Ан-12 — его сделали больше, чем у Ан-10. Заднюю часть фюзеляжа также модифицировали для перевозки грузов.

Так шел процесс доводки Ан-12, и в результате, хотя самолет и не стал таким успешным, как С-130, его различные варианты выпускались до 1972 года. Отличительными особенностями самолета являются надежность, способность работать в сложных климатических условиях и простота обслуживания.

Ан-12 был задействован во время войны в Афганистане, которая началась в 1979 году. Он получил прозвище "Черный тюльпан", так как возвращал на родину погибших советских солдат. Также использовался в качестве бомбардировщика.

После обретения Украиной независимости Ан-12 эксплуатировался там как транспортный самолет.

Китайская армия приобрела Ан-12, обратив внимание на его выдающиеся технические характеристики, но впоследствии он производился в Поднебесной по лицензии под названием Y-8. Позже был разработан его преемник Y-9 с удлиненным фюзеляжем и обновленными системами.