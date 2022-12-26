Визит Зеленского в США стал позором для Европы

The Telegraph: российская СВО и визит Зеленского в Вашингтон — унижение для Европы

Визит Зеленского в Вашингтон, а не Брюссель, — позор для Евросоюза, считает автор статьи в Telegraph. По его мнению, Европа не смогла оказать должной поддержки Киеву и проявила слабость воли и трусость.

Ричард Кемп (Richard Kemp)

То, что Зеленский отправился в США, а не в Брюссель, говорит о позоре Европы. Она не смогла оказать должную поддержку Украине.

Как того и следовало ожидать, выступление президента Зеленского перед Конгрессом в роли лидера военного времени, взывающего к поддержке США, сравнили с речью Уинстона Черчилля, которую тот произнёс примерно в тот же день, но в 1941 году. Но тогда Штаты объявили войну Германии, и победа была обеспечена. Победу на Украине пока нельзя гарантировать. Путин ещё может победить.

Более уместно сравнение с конференцией Черчилля и Рузвельта на борту американского крейсера "Огаста" и британского линкора "Принц Уэльский" в августе 1941 года. Тогда США снабжали оружием Великобританию, как сейчас Украину. Черчилль, как и Зеленский, стремился заручиться поддержкой США на долгую войну.

Но и эти ситуации неравнозначны. В 1941 году вся Европа была оккупирована, и Черчиллю не к кому было обратиться. Сейчас положение, конечно, иное: Европа свободна и процветает. Так почему Зеленский не выступил перед Европейским парламентом в Брюсселе? Просто поразительно, как после нескольких десятилетий мира, на протяжении которых европейские страны твердили, что усвоили уроки Второй мировой войны, их соседка, борющаяся сейчас с тиранией, всё равно вынуждена полагаться на США.

Несмотря на ВВП примерно как у США, ЕС предоставил Украине значительно меньше помощи. Поддержка одного Вашингтона составила 62% от общего объёма. В плане поставок военной техники различие ещё более поразительно: страны ЕС предоставили менее половины того, что дали США.

Плохо ещё и то, что страны Евросоюза сами зависят от США. После окончания холодной войны они оставили свои вооружённые силы без ресурсов, и у них развилось праведное высокомерие в вопросах, касающихся обороны, а их военные арсеналы уже давно опустели. Некоторые самые богатые европейские страны не имеют достаточных ресурсов, чтобы поддержать собственный суверенитет, не говоря уже об Украине или Западе.

Но это не оправдание. Европа опозорилась, демонстрируя слабую силу воли с февраля. Помните, когда Россия стягивала свои войска к украинским границам, мысль о противостоянии с Путиным настолько ужасала ряд западноевропейских стран, что они отказывались предоставить даже небольшую технику для обороны? Германия какое-то время вообще отказывалась экспортировать оружие, ограничившись отправкой пяти тысяч боевых шлемов, и изо всех сил старалась заблокировать поставки оружия из стран Восточной Европы, входящих в НАТО.

Защитники правительств ЕС скажут, что в последние месяцы они ужесточили свою позицию (хотя бы для того, чтобы сохранить лицо, после того как увидели силу лидеров Великобритании и США). Но достаточно ли этого? Франция — вторая по величине экономика в ЕС — пока остаётся 11-м крупнейшим донором в мире. Германия неоднократно нарушала свои обещания. Программа "обмена танков" по замене советских танков техникой немецкого производства до сих пор остаётся в значительной степени невыполненной.

Так что, за исключением таких смелых стран Восточной Европы, как Польша, Литва и Эстония, лидеры ЕС опозорились с Украиной.

Неудивительно, что Зеленский больше хвалит Бориса Джонсона, чем Макрона и Шольца. Кто ж его упрекнёт в том, что он первым делом решил пересечь Атлантику? Без стратегии и лидерства Великобритании и США европейские страны почти наверняка пошли бы, как всегда, на компромисс и капитуляцию, принудив Зеленского к переговорам на условиях Путина. Макрон, между прочим, это уже продемонстрировал во время своего последнего визита в Вашингтон, когда сделал глупое заявление о том, что НАТО даст гарантии безопасности России, если она пойдёт на переговоры. Французский президент должен был говорить только о гарантиях России Украине.

Сейчас кажется абсурдным, как год назад велись разговоры о создании отдельной от НАТО армии ЕС — бюрократическом тщеславном проекте, который по определению ослабил бы Североатлантический альянс и предоставил бы большие полномочия сидящим в европейских учреждениях технократам, которые ставят под сомнение само понятие западного альянса. Некомпетентность Европы в таких вопросах в сравнении с американской поддержкой Украины лишь говорит о полнейшей глупости подобного шага.

В 2022 году ЕС показал всему миру, что, когда дело доходит до драки, он прячется. Великобритании, как и Зеленскому, лучше держаться поближе к Вашингтону, чем к Брюсселю.

Комментарии читателей

Andrew Dale

Польша, страны Балтии, Швеция, Норвегия, Венгрия и Финляндия — вот "новая Европа". Они продвигают и защищают традиции, культуру и семейные ценности. Германия, Франция, Испания и Италия (даже с премьером Мелони) представляют "старую Европу". В основе старой Европы — 158 гендерных идентичностей и кошачий гендер. Не так давно ЕС пытался навязать гендерные местоимения и сдержанную речь ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ ГРАЖДАНАМ. И Восточная Европа, в национальной памяти которой до сих пор жив ГУЛАГ, дала отпор.

Независимая Великобритания должна быть на стороне новой Европы.

Derek Smith

Возьмите 27 стран с разной экономикой, богатой и не очень, создайте с ними дисфункциональный валютный союз, примите повестку нулевых выбросов, которая заключается в экспорте вины и импорте ископаемого топлива от деспота, который сошёл с ума от власти.

Вы не можете винить Путина в хаосе, который сейчас творится в Европе. Он вполне соответствует тупости желейных голов, представляющих европейский политический класс. Путин всего лишь показал, насколько они глупы.

Bruce Burniston

Всё просто. Германия и Франция хотят, чтобы Путин победил, хоть и не хотят в этом признаваться. Прибыльные коммерческие связи с экспортом автомобилей и оружия и импортом дешёвой энергии значат для них больше, чем защита демократии, свободы и верховенства закона в Европе.

Chris Larabee-Adams

ЕС — морально коррумпированная организация, которая не смогла справиться ни с одним большим вызовом. Он существует только для собственного возвеличивания и обогащения тех, кто в нём состоит.

Чем быстрее он останется в истории, а его строители сядут за решётку, тем лучше.

Michael Fallas

ЕС — это фарс.

Дорогая, обременительная, сверхбюрократичная и вдобавок самоуверенная организация и, когда это действительно важно, неспособная к быстрому принятию решений.

Она высасывает ресурсы у людей.

Следующие несколько лет станут интересным испытанием не только для ЕС, но и особенно для Запада. Посмотрим, как мы справимся с огромными долгами, которых становится всё больше. Во многих странах уровень долга уже выше их ВВП.

Мы погрязли в долгах, инфляции и бюрократии.

Roger Boulton

ЕС под руководством товарища Меркель сам создал условия для текущего конфликта: слабая армия и почти полная зависимость от российского газа. Добавьте к этому попытки Европы уничтожить национальную идентичность и гордость, что ещё больше её ослабляет.

Nicholas Chuzzlefield

Страны ЕС — не что иное, как союз жадных, эгоистичных трусов. Особенно трусов.

Finbar Farage

Лучшим результатом украинского кризиса станет раскол недоброго ЕС и пересмотр членства НАТО с выдворением таким враждебных стран, как Франция, Германия, Венгрия и Турция. Остальные просто не могут добиться таких успехов, как англосаксонские лидеры свободного мира.

John Rayne

Какая абсурдная статья. Конечно, Зеленский поедет в США с их бездонными карманами, набитыми баблом. К тому же США выигрывают от этого конфликта, который же сами и провоцировали на протяжении последних лет, начиная с революции в 2014 году, в результате которой на Украине свергли пророссийское правительство, а Россия вслед за этим аннексировала Крым.

А Европа почему такая вялая? Потому что её трясёт от мысли о возможной третьей мировой войне на своей территории, трясёт от того, что её опять будут бомбить, и от неё останется кратер. На этот раз есть риск применения ядерного оружия, что вряд ли грозит США. А ещё европейские экономики и так уничтожены.

КОНФЛИКТ ДОЛЖЕН ПРЕКРАТИТЬСЯ, и единственный способ этого добиться — заставить Украину сесть за стол переговоров. Единственная сделка, которая поможет положить конец конфликту и уже сделала бы своё дело до того, как он развязался, — самоопределение спорных территорий и гарантии безопасности для России и того, что останется от Украины. ХВАТИТ.

Zeno the Stoic

Весь ЕС — это тщеславный проект, созданный, казалось бы, по хорошим причинам, но на самом деле служащий для того, чтобы у небольшой группы бюрократической элиты была власть и богатство. Он говорит, что работает во благо граждан, но это не так. Любой, кто хоть немного разбирается в истории Европы и трансатлантической политике, понимает, насколько ужасны намерения создать армию ЕС. Единственное хорошее, что сделал Путин, — разоблачил эту нелепую идею.

Eileen Briers

Этот коррумпированный союз государств сам себя унизил, помогая разрушить Украину.

Em Bo

США конфликтом на Украине убили двух зайцев: Россия ослаблена, Европа тоже. Так что они теперь будут поддерживать его до бесконечности, пока не надоест.

Star Ship

Единственным победителем будет Дядя Сэм. Любому, кто считает Байдена глупым, нужно проверить голову. Он убедился в том, что ЕС проигрывает по всем статьям.

WA Clark

Украина хочет вступить в ЕС, потому что он даст ей миллиарды, если не триллионы денег европейских налогоплательщиков. Хоть ЕС провалился как проект, Украине нужно как можно больше денег, и чем скорее, тем лучше.

Jonathan evans

Может Зеленский отправился в США, потому что он обеспокоен тем, что Байден уже не с таким энтузиазмом поддерживает борьбу Украины с Путиным?

Anna Bramwell

Украина с момента обретения независимости была экономически безнадёжной. Она сильно зависела от России в плане дешевого газа, а когда не могла заплатить ей, перекрыла кран Европе. Это была самая бедная и коррумпированная страна в Европе. И четвертый по величине производитель оружия в мире. Помимо отличной системы образования, что она может предложить ЕС?