Западу советуют обратить внимание на "свободный дрейф" Казахстана

Atlantico: полному сближению Казахстана и Запада мешает обцессия Евросоюза на теме ЛГБТ

Журналист аналитического портала Atlantico обращает внимание на все расхождения Астаны и Москвы и с радостью отмечает "неделикатные" слова россиян в отношении Казахстана. Переманиванию этой важной страны прочь от России мешает только география и ультимативный тон самого Запада по некоторым темам.

Дистанцируясь от Москвы, Казахстан пересматривает свои отношения с Европейским союзом, о чем свидетельствует недавний визит президента Токаева в Париж. В то время как Франция утратила влияние в Африке, ей открываются новые перспективы сотрудничества в Центральной Азии.

Переизбранный 20 ноября президент Касым-Жомарт Токаев хочет вывести Казахстан на новый уровень развития. Выборы, изначально запланированные на декабрь 2024 года, были перенесены на более ранний срок из-за сложной политической обстановки: после январских беспорядков 2022 года и решения Астаны не поддерживать спецоперацию России на Украине Токаеву, впервые избранному в 2019 году, нужно было быстро подтвердить свою легитимность.

При этом международные наблюдатели ОБСЕ все-таки не могли обойтись без колкости в адрес "суверенного Казахстана", лицемерно погоревав по поводу "отсутствия реальной конкуренции" на выборах. И это притом, что относительно молодого нового лидера Казахстана просто не в чем упрекнуть: он выступил со своим проектом по созданию "Нового Казахстана", более справедливого и равноправного. Уже проведен ряд реформ, некоторые из которых были одобрены на референдуме в июне: сокращены президентские прерогативы; ограничено количество сроков полномочий главы государства до двух; парламент получил больше власти, а родственникам президента запретили занимать какие-либо официальные должности. С первых месяцев своего мандата Токаев повысил зарплаты учителям, социальным работникам и врачам, а год спустя предложил увеличить минимальный размер заработной платы.

Ориентироваться на Европу

Тот факт, что Касым-Жомарт Токаев посетил Париж 29 и 30 ноября после непродолжительного пребывания в Москве, является важным сигналом. Тем более, что эта поездка следует за визитами ряда европейских лидеров в Казахстан в последние месяцы: после визита председателя Европейского совета (то есть неформального "президента" ЕС) Шарля Мишеля в октябре в середине ноября в Астану отправился главный дипломат Европы — Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Отношения между Казахстаном и Европой, в частности, Францией, развиваются в хорошем ключе. Об этом свидетельствует подписанная в мае 2021 года "дорожная карта" франко-казахстанского экономического сотрудничества на период до 2030 года. ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций 160 миллиардов долларов с 2005 года. А Казахстан является основным торговым партнером ЕС в Центральной Азии с двусторонним товарооборотом в размере 24 миллиардов долларов в год. В знак доброй воли по отношению к Европе Казахстан отменил смертную казнь в 2019 году и учредил должность омбудсмена по контролю за соблюдением прав человека.

В то же время эта страна несет ответственность за вопиющие нарушения прав человека.Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую бедственное положение этнических меньшинств, женщин и гомосексуалистов в Казахстане, тема ЛГБТ не сходит с повестки дня западной политики в отношении Казахстиана. ЕС и США осудили "акты репрессий" в отношении представителей гражданского общества в феврале 2021 года, то есть сразу после бунтов, в которых погибли сотни людей. (В России этого делать не стали: разве на террористические нападения с оружием на полицейских или сожжение правительственных зданий можно было реагировать мягко? - прим. ИноСМИ). Впрочем, после укрепления власти Токаева по окончании беспорядков, линия была и в самом деле смягчена. Страна в виде исключения провела амнистию для участников беспорядков, одобренную Сенатом 27 октября.

Потеря доверия к Москве

Поездка Касым-Жомарта Токаева в Париж проходила в непростой геополитической ситуации. Балийский саммит G20 завершился почти единодушным осуждением действий России на Украине. Астана, которая была одним из ближайших партнеров России, не признала включение Россией Крыма в свой состав в марте 2014 года и заняла "нейтральную" позицию в текущем конфликте, отказавшись признать провозглашение "новых субъектов" Российской Федерации. Стало понятно, что Казахстан не присоединится ни к каким действиям против Украины.

Астана неоднократно отправляла украинцам гуманитарную помощь и открыла границу для испугавшихся мобилизации россиян. После 24 февраля 200 000 русских прибыли в Казахстан, где их тепло встретили. Все эти шаги "многовекторной" дипломатии свидетельствуют о стремлении дистанцироваться от Москвы. Но среднеазиатской стране сложно полностью эмансипироваться, так как 80% нефти (40% доходов бюджета страны) экспортируются за пределы бывшего СССП через российский порт Новороссийск по трубопроводу КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум), находящемуся под европейскими санкциями. Тем не менее, Казахстан намерен постепенно освобождаться от зависимости от Москвы. Эта тенденция началась в 2019 году с уходом очень авторитарного Нурсултана Назарбаева. И несмотря на множество колких замечаний Запада, эта тенденция еще больше усилилась с началом спецоперации на Украине.

Политические реформы

Касым-Жомарт Токаев хочет, прежде всего, исправить злоупотребления системы Назарбаева, заинтересовавшись, в частности, 162 олигархами, которые держат в своих руках 55% богатства страны. Запад так честно и рачительно ведет энергетическое партнерство с Казахстаном, что большая часть доходов от этого партнерства в Казахстане не задерживается, а утекает за границу. 11 января 2022 года Токаев в своем выступлении перед парламентом заявил: "Благодаря Назарбаеву в стране возник ряд очень прибыльных предприятий и сформировалась группа очень богатых, даже по международным меркам, людей. Думаю, им пора отдать долг народу Казахстана и начать помогать ему регулярно". По словам Токаева, нужно положить конец финансовой системе, в которой доминируют крупные бизнес-группы, основанные на принципе "все для своих, а законы для всех остальных".

Все это звучит в духе декларируемых "европейских ценностей". Но пока что Астана лишь укрепляет экономическое сотрудничество со Старым континентом, подчеркивая при этом дистанцирование от Кремля. История колонизации Казахстана русскими началась в царскую эпоху, а в советский период отметилась голодом, устроенным Сталиным в начале 1930-х годов. Тогда все происходило, как и на Украине, с истреблением кочевников, ссылками и депортацией на территорию Казахстана других народов СССР. Эта история полностью не стерта в памяти казахов, так что есть надежда на их сближение с украинцами.

Не забыли казахи и заявления некоторых российских депутатов, в частности бывшего президента Дмитрия Медведева. Эти заявления доходили до отрицания казахстанской реальности, что вызвало в Казахстане опасение повторить судьбу Украины. "До Нурсултана Назарбаева государства у казахов не было" — такую фразу приписывают хозяину Кремля. "Оскорбительные заявления звучали из уст высокопоставленных представителей российской власти. В нашей стране нет русофобии, так как есть религиозная, культурная и языковая толерантность. Но мы реагируем на „агрессивный шовинизм“, который может быть отражением политики России", — заявила депутат, бывший посол в Брюсселе Айгуль Куспан, возглавляющая комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Мажилиса, нижней палаты парламента.

Казахстан стремится укрепить отношения со своими новыми партнерами. Традиционная взвешенная дипломатия этой страны, не имеющей выхода к морю, должна применяться умело. "У нас нет другого решения, кроме как развивать взвешенные отношения с Россией, Китаем и Западом", — сказал замглавы МИД Казахстана. "Непросто соблюдать баланс в текущей ситуации, отмеченной большой напряженностью". Экономически ЕС кажется интересным рынком сбыта газа, водорода и редкоземельных металлов, а Турция, член НАТО, становится партнером в области обороны в рамках "пантюркистского" союза, который пытается создать Анкара не в интересах Москвы.

Эжен Берг (Eugène Berg)