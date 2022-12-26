Отставной генерал США считает, что Украина находится в опасности

Барри Маккеффри также сообщил о больших потерях Киева в конфликте с Москвой

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Украинские войска несут большие потери и находятся в опасности. Такое мнение выразил в пятницу отставной американский генерал Барри Маккеффри.

"Украина несет громадные потери и находится в огромной опасности", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

По мнению Маккефри, обещанных поставок комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot "едва ли хватит" ВСУ для обороны вследствие преимущества России в авиации и артиллерии. Для какого-либо изменения баланса сил, по словам экс-генерала, Украине необходимы поставки танков M1A2 Abrams и управляемых оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.