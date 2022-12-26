Украине предстоит заплатить Америке по счетам

NR: Украина находится на иждивении у США

Финансовая помощь США Украине — не инвестиции, а счета, которые предстоит оплатить, считает журналист National Review. В своей заметке он пишет, что Киев находится у Америки на иждивении на неопределенный срок.

Майкл Брендан Дохерти

Что касается только что опубликованной редакционной статьи NR о нашем участии в ситуации на Украине ("Украина заслуживает поддержки США"), многие из вас знают мои чувства, но я кратко повторюсь: это не инвестиции, это счета, которые должны быть оплачены — наши деньги, их кровь — за глупые и лживые обещания, данные Бушем, и утопизм мышления о том, что мы можем организовать крупнейшее наращивание вооруженных сил во взаимодействии с НАТО на границе с Россией, а она воспримет это как благодать божию.

И все, что я вижу в будущем, это новые счета — Украина на неопределенный срок находится на иждивении, как финансовом, так и в вопросах безопасности, несмотря на то, что ее инфраструктура все еще связывает ее с Россией.

Комментарии читателей:

dbroome

Хорошо сформулировал, Майкл.

Yawbus

Похоже, кто-то проходит прослушивание на роль соведущего Такера.

HomerJ

"Утопизм мышления о том, что мы можем организовать крупнейшее наращивание вооруженных сил во взаимодействии с НАТО на границе с Россией, а она воспримет это как благодать божию".

Можете ли вы это объяснить? Крупнейшее? Где ссылка на источник? Серьезный вопрос. Не осведомлен об этом.

Я знаю вот какой факт... в 2013 году последний американский танк ПОКИНУЛ Европу...

А в 2014 году, спустя год, Путин вторгся в Крым...

Как именно мы угрожали Путину?

johnmartin

HomerJ, ключевое словосочетание в цитате, на которую вы ссылались, — "во взаимодействии с НАТО". Насколько я понимаю, НАТО тренировала Украину и проводила с ней совместные учения в течение последних нескольких лет и продолжает делать это сейчас (по крайней мере, тренирует — по очевидным причинам).

Я понимаю, что это могло быть воспринято Россией как провокация, хотя все равно не является законной причиной для начала военной кампании.

Ed4253

Я люблю читать М. Б. Д., но в этом фрагменте есть сильный эмоциональный посыл в духе Хомского типа "если бы нас не было на Ближнем Востоке, то 11 сентября и не случилось бы".

Back in Texas

Перестаньте одалживать деньги, просто раздавая их. Чтобы профинансировать следующие 45 миллиардов долларов, пошлите сборщиков налогов ко дверям всех домовладений, произнесите речь о том, почему поддержка Украины отвечает нашим наилучшим интересам. Спросите, сколько человек (X) в доме, а затем умножьте 135 * X человек в долларах США. Семья с тремя детьми = 5 * 135 = 675 долларов США за этот пакет поддержки. Если у семьи этих денег нет, то они могли бы их взять в долг.

Такой подход к финансированию можно было бы использовать и для оказания помощи нелегальным иммигрантам.