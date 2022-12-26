Эксперт заявил о невозможности применения Украиной Patriot до конца весны 2023 года

Аналитик исследовательского Института имени Катона Джордан Коэн полагает, что доставка и обучение работе с этой системой займет много месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Украинские военные смогут применить комплексы противовоздушной обороны Patriot в лучшем случае в конце весны следующего года. Такое мнение в интервью журналу Newsweek в пятницу выразил аналитик исследовательского Института имени Катона Джордан Коэн.

"Я полагаю, что доставка и обучение работе с этой системой займет много месяцев, и из-за ограниченных поставок и затрат, я не уверен, что они [комлексы Patriot] будут использованы, по крайней мере, успешно, до конца весны 2023 года", - сказал он.

В свою очередь отставной генерал Марк Хертлинг в интервью телеканалу CNN указал на то, что область применения Patriot весьма ограничена нельзя оперативно перемещать. "Эти системы нельзя просто собрать и переместить по полю боя. Вы размещаете их для защиты наиболее стратегически важных объектов, например такого города, как Киев, - сказал он. - Если кто-то полагает, что эта система покроет 500-мильную границу между Украиной и Россией, то он просто не понимает, как она работает".

В среду власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. $1 млрд выделят по линии Госдепартамента, $850 млн - по линии Пентагона. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву.

Армейские мобильные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Они производятся корпорацией Raytheon и способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет в зависимости от модификации. По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: $400 млн - пусковые установки, командный модуль и радиолокационная станция, около $700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн.