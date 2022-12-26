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ТАСС

Король Испании считает, что конфликт на Украине спровоцировал энергетический кризис

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Линии электропередач в Мариуполе
Линии электропередач в Мариуполе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Филипп VI полагает, что ситуация вокруг Украины "также затронула безопасность" королевства

МАДРИД, 24 декабря. /ТАСС/. Король Испании Филипп VI в рождественском обращении к нации заявил, что конфликт вокруг Украины спровоцировал кризис в сфере энергетики.

Заявление монарха было показано по местному телевидению в субботу. По его словам, этот конфликт, как и последствия пандемии коронавируса, "оказывает глубокое влияние на экономику". Ситуация на Украине "спровоцировала энергетический кризис с серьезными последствиями для промышленности, торговли и транспорта", считает король. Филипп VI полагает, что ситуация вокруг Украины "также затронула безопасность" королевства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. 

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Страны
Испания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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