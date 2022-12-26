Украинский конфликт будет продолжаться бесконечно. И вот почему

TAC: как Зеленский манипулирует Вашингтоном

Род Дреер на страницах TAC пишет, что интересы президента Зеленского и его страны не совпадают с интересами Америки. Однако он продолжает манипулировать политической элитой США, призывая к "абсолютной победе" над Россией. Но это невозможно.

Род Дреер

Я бы хотел, чтобы в США были лидеры, которые заботились бы об интересах нашей страны так же, как Зеленский заботится о своих.

У меня плохое предчувствие по поводу всего этого.

Послушайте, очень трудно не восхищаться Владимиром Зеленским. Россия, одна из трех великих держав мира, должна были быстро захватить Украину. Ей это не удалось. И в основном благодаря лидерству президента Зеленского. Вы можете сказать, что это в основном благодаря оружию, поставленному США и другими западными странами? И вы будете правы. Но разве без героической фигуры Зеленского как символа украинского сопротивления Америка послала бы Киеву столько помощи? Или смогла бы Украина так долго выдерживать свою борьбу? Я сомневаюсь в этом. Ему дали кредит там, где этот кредит был нужен. Для своего народа этот человек является национальным героем.

И все-таки...

Зеленский сказал в своем выступлении, что "это всего лишь вопрос времени", прежде чем Россия нанесет удар по другим американским союзникам, если мы не остановим ее сейчас. Ранее он также говорил, что никто в мире не застрахован от российской агрессии. Но это просто неправильно. Это просто манипуляции. Звучит как целая линия типа "если мы не будем сражаться с ними там, нам придется сражаться с ними здесь", которую администрация Буша использовала для оправдания несправедливой и глупой войны в Ираке. Я не виню Зеленского за использование этого языка — он человек, борющийся за выживание своей страны — но это все равно манипуляции. Ведь интересы президента Зеленского и его страны не совпадают с интересами Америки.

Зеленский призывает к "абсолютной победе", что для украинцев означает (как он сказал) полный возврат оккупированных Россией земель на востоке Украины и Крымского полуострова. Это невозможно. Вы это понимаете? Это невозможно. Если это стандарт "абсолютной победы", то военный конфликт будет продолжаться бесконечно.

Если вы смотрели выступление Зеленского — а я надеюсь, что смотрели — вам также следует посмотреть это важное интервью Фредди Сэйерса с профессором Джоном Миршаймером, внешнеполитическим реалистом. Я привожу его здесь целиком. После выступления Зеленского это прозвучит определенно как какая-то гримаса в его адрес, но для понимания того, как начался этот конфликт и как он, вероятно, продолжится, посмотреть это интервью абсолютно необходимо:

Миршаймер терпеливо объясняет роль, которую сыграл Вашингтон в подготовке к этому конфликту. Он также объясняет, как мы сейчас застряли в безнадежной ситуации ("Мы облажались", — говорит он), потому что в настоящий момент ни Россия, ни Соединенные Штаты не могут понести поражение. И, подчеркивает Миршаймер, нам лучше уловить ту простую истину, что мы находимся в опасной близости от применения ядерного оружия на поле боя. Он не считает это вероятным, по крайней мере, на данный момент, но он верит, что существует немалая вероятность того, что Россия применит тактическое ядерное оружие, если ситуация станет достаточно серьезной. Миршаймер говорит Сэйерсу, что даже если шансы этого составляют всего около 5%, это все равно слишком большой риск, когда речь идет о таком апокалиптическом оружии, как ядерное. И он прав.

То, что мы должны делать, — это работать над каким-то миром. Ни Россию, ни Украину не устроит любое мыслимое сейчас урегулирование. На мой взгляд, если Украина откажется от претензий на свои восточные территории и Крым (где пришвартован российский Черноморский флот) в обмен на солидные гарантии безопасности, кроме вступления в НАТО, и если США откажутся от своих требований о том, чтобы Украина вступила в НАТО, тогда у нас, вероятно, может быть мир. Миршаймер говорит, что смешно думать, что Россия представляет угрозу вторжения для Западной Европы. Она не может завоевать даже Украину! Он также говорит, что абсурдно думать, будто Соединенные Штаты, чья "доктрина Монро" требует противодействия любым великим державам, выдвигающимся на американский континент, могут позволять себе исходить из того, что у России нет законных интересов в предотвращении вступления Украины в НАТО. И он прав в этом. Это не означает, что Украина должна стать марионеточным государством Москвы, но это означает, что глупо думать, что Россия может оставаться в стороне, пока Украина вступает в союз с ее врагом.

Посмотрите на это:

МакКоннелл: "Прямо сейчас, по мнению большинства республиканцев оказание помощи украинцам в победе над русскими является приоритетом номер один для Соединенных Штатов. Именно так мы видим проблемы, стоящие перед страной в данный момент". pic.twitter.com/NPmzWRzoz1

— Greg Price (@greg_price11) December 20, 2022

Самая главная задача, стоящая перед США, по мнению лидера республиканцев в Сенате, — это перекачка огромного количества денег на Украину?! Не масштабный кризис на южной границе Америки, к разрешению которого Вашингтон не проявляет никакого интереса? Не кризис со злоупотреблением наркотиками (фентанил), который убивает так много американцев. Это не растущее имущественное неравенство и связанные с ним структурные экономические проблемы, которые означают, что молодые люди сегодня будут жить материально хуже, чем их родители? Не Китай, настоящий геополитический соперник Америки? Не рост преступности? Не разделение американцев (элитами) по признаку расы и расовых привилегий, не систематическая дискриминация американцев по этническому признаку? Не продолжающаяся оголтелая кампания, которую ведут "воук-капитализм" и его союзники в образовательных и академических кругах, направленная на "гомосексуализацию" американских детей?

(На этом фронте, только сегодня утром, один мой друг из Европы сообщил, что его близкий товарищ по школы несколько лет назад переехал в Калифорнию, и сегодня утром сообщил моему другу, что его (иммигранта в США) дочь теперь хочет стать мальчиком. Мой европейский приятель поделился со мной еще парой подобных примеров своих американских друзей, которые были заражены гендерным вирусом "воукизма". Один перенес операцию, живет на гормонах, и будет зависеть от фармацевтических препаратов до конца своей жизни. Другой сейчас на том же пути. Мой европейский друг написал мне: "Если бы это был я, я бы немедленно покинул США и переехал в место, где это безумие называется тем, чем оно на самом деле и является: БЕЗУМИЕМ!").

Все это происходит в Америке, с американцами, но ничего из этого не имеет такого большого значения для нашего республиканского руководства, как Украина. Пусть история показывает всем, что в то время, как их собственная страна буквально разваливается, руководство республиканской партии больше заинтересовано в нашей прокси-войне с Россией, которая, (вот какая неожиданность!), в конечном итоге обогащает военных подрядчиков.

Вот хорошая ветка. Выдержки:

Dr. Benjamin Braddock @GraduatedBen

Всегда существуют какие-то неожиданные события, которые сбивают наши планы. Но в прогнозируемом будущем наша американская империя выглядит очень сильной на многие последующие годы. В нашем режиме, конечно, есть слабости. Но у других режимов таких слабостей еще больше.

Dr. Benjamin Braddock @GraduatedBen

Многие из тех, кто привержен лозунгу "Америка превыше всего" испытывают шизофреническую потребность в "экономике потребления" 1950-60-х годов и довоенном жизненном укладе, который строился на не интервенционистской внешней политике и традиционалистской культуре.

Но объединить их нельзя. И вы должно выбирать что-то одно!

Dr. Benjamin Braddock @GraduatedBen

Я не вижу никаких убедительных свидетельств того, что наше общество стремится возвратится к республиканской форме управления. Если это повлечет за собой утрату тех выгод и привилегий, которые нам дает наша империя. Поэтому наша политическая система продолжит функционировать скорее как имперская, а не как республиканская.

(Dr. BenjaminBraddock @GraduatedBen – вымышленный автор популярного сейчас в США блога, который рассуждает о всех значимых общественных процессах как бы от имени героя фильма 1964 года "Выпускник" с Дастином Хоффманом в главной роли. Блоги строятся на восхвалении автором имперского величия Америки – Прим. ИноСМИ).

И мы, Народ, будем позволять нашим лидерам так себя вести? У нас есть травка, у нас есть порно, большинству наших детей не приходится расплачиваться за войны Империи.

Но что будет, когда деньги закончатся? И еще: как вы называете империю, которой правит класс людей, мыслящих подобно Митчу Макконнеллу, для которого империя важнее нации? Наши национальные лидеры даже не будут охранять собственную южную границу, потому что их больше волнует защита границ Украины от российских оккупантов. На мой взгляд, интересы Вашингтона — это не интересы американского народа.

И это не может длиться вечно. Как неподражаемо заметил Адам Смит, "страна может пережить много беспорядка", имея в виду что нация может выдержать большие разрушения, прежде чем рухнет окончательно. Но не волнуйтесь, мы уже в пути. Ничто из этого не умаляет храбрости и хитрости президента Зеленского, но бросает серьезный вызов нашей вере в правящий класс Соединенных Штатов.

Миршаймер прав: "Мы облажались".

Автор: Род Дреер (Rod Dreher)

Комментарии читателей:

JON FRAZIER

Вы посмотрите, что у нас творится в США прямо сейчас? Цены на бензин немного упали (вчера я заплатил 2,99 доллара на заправке) — но поездка в продуктовый магазин — это полное разорение семейного бюджета по сравнению с тем, что было всего год назад. Стоимость жилья, особенно арендного, продолжает стремительно расти. И хотя инфляция в здравоохранении замедлилась, наши цены — и наличные расходы — просто заоблачны по сравнению с другими странами мира.

Frans

Это видео-интервью с профессором Миршаймером – просто потрясающее! Спасибо, что рассказали о нем и дали ссылку.

Bogdán Emil

Вся эта патетика Зеленского в Конгрессе очень наиграна. Да оно и понятно: он же комик, да еще и еврей!

Fran Macadam

Следует отметить, что именно поддержка США в размере пяти миллиардов долларов государственного переворота 2014 года, в результате которого было свергнуто законно избранное украинское компромиссное правительство и вызвала гражданскую войну, поскольку правительство, созданное Америкой, запретило русский язык в восточной части Украины, которая этнически и культурно русская. Это спровоцировало гражданскую войну, что привело к гибели 14 тысяч человек в этом районе, поскольку западное правительство пыталось навязать свою волю военной силой. Минские соглашения Украины, США, Германии, Франции и России должны были восстановить прежние права восточной Украины, но так и не были реализованы. Бывший канцлер Германии Меркель только что заявила, что западные правительства никогда и не собирались выполнять соглашение, а использовали его как уловку для подготовки Украины к войне.

Можно сказать, что Зеленский борется за свой народ, но его когорта не тождественна всему населению в бывших границах Украины. Он также ведет борьбу с народом востока Украины, который не признает тех, кто упразднил его представительство в нынешней власти.

Мне довелось узнать из личного опыта, что лежит в основе политики США, по крайней мере, с 1993 года. Это то, что известно как "Доминирование полного спектра". Восходящие неоконсерваторы извлекли урок из холодной войны: никогда больше не должно появляться никакой силы, которая могла бы представлять экзистенциальную угрозу могуществу США, как это сделал Советский Союз. Для достижения этой цели требуется гегемония над всем земным шаром в целом и, в частности, "деколонизация" России путем ее разделения на небольшие сатрапии, управляемые американскими марионетками после смены режима.

Так что не удивляйтесь, почему часть республиканской партии разделяет мнение имперского Вашингтона о том, что окончательное решение проблемы России требует всего внимания и ресурсов для достижения этой цели. Да, циничная спекуляция военно-промышленной войной способствует реализации глубинных государственных претензий на мировую гегемонию, которые противоречат интересам простых американцев.

Zenos Alexandrovitch

Зеленскому наплевать на свой народ. Гибель людей на Украине — это для него просто способ набить карманы своих дружков и свои.

Bogdán Emil

"Абсурдно говорить, что Америка или Запад "хотят ядерной войны".

Нет, это не так, потому что ядерная война — это то, чего хочет Америка: победить Россию или, по крайней мере, загнать Россию в угол, но в любом случае преподать России урок. Нашим политикам нужно русских унижать, унижать, унижать и очернять до тех пор, пока они наконец не сдадутся. От слов наших политиков исходит презрение и враждебность, причем тревожная небрежность, ибо война — это человеческая трагедия, которую мы должны избегать. Или это просто стрельба по индейке? В любом случае, чтобы осчастливить вас, русские должны сказать: "Вы были правы, Америка! А мы были неправы. Большое спасибо, Америка!"

Этого не произойдет, если мы не победим их так же, как победили Германию и Японию. Полная победа одной стороны означает, что должна быть полностью сломлена воля противника к сопротивлению. Итак, это означает, что мы хотим войны с Россией, потому что хотим, чтобы она радикально изменила свое поведение. Дальнейшее расширение НАТО все еще находится в действии, и к черту нежные чувства России. Вы не согласны? Между тем, Россия обладает ядерным оружием и регулярно угрожает применить его. И Россия не любит, когда ее оскорбляют, побеждают, загоняют в угол и унижают соперники на международной арене. Так что справедливо заключить, что вы и такие, как вы, которые хотят, чтобы Россия стала поверженной и смиренной, хотят ядерной войны с Россией!

Fran Macadam

Империя – это град на холме. И ее интересы несравнимы с интересами ее простых жителей! Они совершенно не интересуют этих обитателей Имперского замка!

Вы все еще считаете, что у Украины должны быть военные самолеты?

И что США установят над Украиной бесполетную зону, чтобы сбивать русские самолеты?

И что в случае потери своих самолетов над Украиной США первыми не применят ядерное оружие, о возможности чего они объявили несколько недель назад?

Вот он, ядерный Армагеддон!

Zenos Alexandrovitch

А ведь Россия не изменила свою ядерную стратегию. Это сделала Америка. США хотят ядерной войны и, вероятно, будут искать причину, чтобы нанести удар первой — так же, как Пентагон пытался сделать во время Кубинского ракетного кризиса. Тогда президенту пришлось использовать неофициальные дипломатические каналы, чтобы обойти Пентагон и остановить ядерную войну.